Годных к службе все больше

Высокие результаты нынешнего весеннего призыва на военную службу отметил Глава республики Михаил Игнатьев на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

По данным министра юстиции и имущественных отношений Натальи Тимофеевой, Чувашия полностью выполнила доведенные штабом округа задания. На службу призвано 1344 новобранца, в том числе 278 — в Национальную гвардию. 355 человек ушли служить по контракту. Больше всего призывников отправлено из Батыревского, Чебоксарского и Канашского районов.

В Чувашии растет число годной к службе молодежи. Если в 2012 году ее годность составляла 63 проц., в 2016-м — 69, то в нынешнем — более 72 проц. К 2020 году этот показатель необходимо довести до 79 проц., сказала министр.

Все реже юноши уклоняются от службы. В минувший призыв к уголовной ответственности пришлось привлечь только двоих, еще 16 — к административной. В 2015 году подобных уклонистов насчитывалось более 60. Каждый пятый призывник нынче с высшим образованием.

Военный комиссар республики Александр Мокрушин добавил, что на службу больше стали отправлять молодежь с начальной парашютной подготовкой в десантные войска. Нынче были отправлены первые десять человек. Все чаще стали участвовать в призывных комиссиях родители новобранцев.

Поблагодарив за службу, Михаил Игнатьев выразил надежду, что и осенний призыв пройдет на таком же высоком уровне.

Фото function.mil.ru: Как сообщают в Минобороны России, в весеннюю призывную кампанию в Вооруженные Силы РФ, воинские формирования и другие войска было направлено 142 тысячи человек. Все новобранцы перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды, несессерами, банковскими и персональными электронными картами.