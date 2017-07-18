В Чувашии после длительного простоя заработали цеха двух ликероводочных заводов

СНОВА В СТРОЮ

13 июля 2017 года стало для Чебоксарского ликероводочного завода, ведущего свою историю с 6 августа 1899 года, датой второго рождения.

Теперь он входит в состав холдинга «Агроинвест», и возглавляет его известный предприниматель Олег Мешков. Он с нескрываемой гордостью показывал председателю Кабинета Министров Чувашии Ивану Моторину ожившие конвейерные линии, делился планами.

К запуску производства заводчане готовились старательно. Вложено много сил и средств. Часть производственных мощностей обновлена, остальные прошли строгую экспертизу. В идеальном состоянии, без малейшего признака коррозии все семь гигантских спиртовых емкостей и мерники, сделанные чувашскими мастерами 118 лет назад. «Вот уж поистине строили на века», — восхитился премьер-министр. Ни одного сварного шва — все на заклепках. Цистерны чем-то напоминают подводную лодку капитана Немо.

С историей на ликероводочном заводе соприкасаешься на каждом шагу, но и самые последние достижения отрасли здесь же, рядом, в общей технологической цепи. Оборудование основных цехов — известных мировых брендов из Италии и Германии. Но главное, чем гордится завод, это люди — истинные мастера своего дела. И для них возвращение в родные стены стало самым большим праздником, ведь многие отдали родному предприятию по 20 и даже 40 лет жизни. Из вынужденных отпусков вернулись все 140 человек.

Генеральный директор предприятия Олег Мешков в общении с председателем правительства Чувашии Иваном Моториным и прессой заверил, что больше предприятие останавливаться уже не будет. Ни непрерывная технология, ни совесть, ни коллектив этого не позволят сделать. Он и его команда чувствуют большую ответственность перед людьми, благодаря которым изделия с заводской маркой неоднократно удостаивались высших призов и наград на самых престижных российских и международных конкурсах. Задача — повторить этот результат.

Особая заслуга в достижениях недалекого прошлого принадлежит, выражает мнение коллектива новый генеральный директор, человеку-легенде Геннадию Иосифовичу Ватковскому, который руководил заводом с 1981 по 2005 год. Именно за эти четверть века была проведена колоссальная работа по техническому перевооружению завода-ветерана.

Днем раньше, 12 июля, премьер-министр Иван Моторин посетил ООО «Спиртовой завод Ядринский». И также остался доволен результатами. В реконструкцию производства вложено 130 миллионов рублей. До конца года налоговые отчисления предприятия в бюджеты всех уровней, по расчетам, составят 675 миллионов рублей. И если в Чебоксарах завод стоял без движения с ноября 2016 года, то в Ядрине консервация длилась долгих семь лет. Теперь рабочими местами здесь обеспечены 90 специалистов. До конца этого года на двух предприятиях численность работающих может составить уже 300 человек.

ДОСЛОВНО

Иван Моторин, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики:

— Долгожданный перелом в отрасли произошел. Заводы оставляют хорошее впечатление. Новые собственники вложили инвестиции и душу в производство. По всему видно, что эти люди пришли сюда надолго и у них есть четкая программа действий. Хочется верить, что предприятия вернут себе былую славу. Для экономики республики это будет иметь важное значение. Возрастут объемы выпуска изделий, а значит, налоговые отчисления в бюджет, которые обеспечат выполнение социальных программ.

Какая–то особая поддержка заводам со стороны правительства республики не предусмотрена. Субсидии в отрасль запрещены налоговым и бюджетным законодательствами. Алкоголь не является продуктом первой необходимости. Но моральную, организационную и инфраструктурную поддержку мы коллективам оказали, будем оказывать и впредь.

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