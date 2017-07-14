Учить и учиться

В Москве под председательством министра образования и науки РФ Ольги Васильевой состоялось заседание Координационного совета по модернизации системы подготовки кадров среднего профобразования.

Участие в нем приняла делегация Чувашии во главе с руководителем региона, членом Координационного совета Михаилом Игнатьевым. Выступая на заседании, Глава Чувашии сообщил, что в республике создано 11 учебных ресурсных центров и что только за последние 3 года в систему среднего профобразования инвестировано более 1,5 млрд рублей. А статья расходов на образование является самой крупной и составляет одну треть в консолидированном бюджете республики.

«Это инвестиции в интеллектуальный человеческий капитал, инвестиции в будущее России», — отметил Михаил Игнатьев. Он также подчеркнул, что создание в республике межрегионального центра компетенций по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника» — это, безусловно, технологический прорыв для электротехнической отрасли, которая уже много лет является основой и драйвером экономики Чувашии.