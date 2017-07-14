Картину для показа во время Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет вечером 27 августа во всех регионах страны, в том числе и в Чувашии, можно выбрать самим.
«Ночь кино» пройдет второй год подряд. По всей стране на открытых площадках будут демонстрироваться популярные российские фильмы. Фонд кино совместно с Министерством культуры России объявили интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках акции. Продлится оно до 25 июля.
Проголосовать можно за любое количество лент из списка, в котором представлены как игровые, так и анимационные фильмы «Время первых», «Ледокол», «Дуэлянт», «Елки-5», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Смешарики: легенда о золотом драконе», «СуперБобровы» и так далее, всего 15 картин. Для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера голосования.
Отдай голос за любимый фильм!
Картину для показа во время Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет вечером 27 августа во всех регионах страны, в том числе и в Чувашии, можно выбрать самим.