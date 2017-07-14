Отдай голос за любимый фильм!

Картину для показа во время Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет вечером 27 августа во всех регионах страны, в том числе и в Чувашии, можно выбрать самим.

«Ночь кино» пройдет второй год подряд. По всей стране на открытых площадках будут демонстрироваться популярные российские фильмы. Фонд кино совместно с Министерством культуры России объявили интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках акции. Продлится оно до 25 июля.

Проголосовать можно за любое количество лент из списка, в котором представлены как игровые, так и анимационные фильмы «Время первых», «Ледокол», «Дуэлянт», «Елки-5», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Смешарики: легенда о золотом драконе», «СуперБобровы» и так далее, всего 15 картин. Для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера голосования.