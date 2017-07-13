Сувар и младший ветер

На этой неделе в Чувашском академическом драмтеатре им. К.В. Иванова состоялась премьера сказки на русском языке «Дети Ветра, или Звездоглазая Илемпи» по пьесе Александра Пртта.

По сюжету главный герой сказки Сувар однажды пошел с остатком зерна на мельницу. Но на обратной дороге Младший ветер развеял по полю всю муку. Чтобы наказать шалуна, Сувар отправляется на поиски Матери ветра. А в дороге его ждут необычные приключения…

Режиссер спектакля — актер театра, выпускник Щепкинского училища Алексей Герасимов, музыку к сказке написал композитор, заслуженный деятель искусств Чувашии Юрий Григорьев. Осенью спектакль можно будет увидеть на чувашском языке, сообщают в Минкультуры республики.

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