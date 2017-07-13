Более 20 тысяч человек побывали на традиционной Тихвинской ярмарке в Цивильском районе

ОТШУМЕЛА ЯРМАРКА…

Более 20 тысяч жителей и гостей Цивильского района побывали в этом году на традиционной Тихвинской ярмарке. Свою продукцию на нее привезли предприятия и фирмы из 10 регионов страны. Эти и другие цифры были названы на рабочем совещании в администрации района.

Народный промысел, сообщают в райадминистрации, был представлен на ярмарке на 40 точках мастерами из Нижегородской области, Мордовии, Татарстана, а также из Йошкар-Олы, Чебоксар, Новочебоксарска. Разнообразные национальные блюда и товары предлагали 116 ларьков и киосков и 20 точек общепита. По предварительным подсчетам, общий товарооборот Тихвинской ярмарки составил более 10 млн руб. Все дни работали 28 детских аттракционов и 2 карусели. Прошли соревнования по 11 видам спорта, участвовали в которых около 350 спортсменов. А на концертной сцене ярмарки выступили более 40 коллективов из Чувашии, Татарстана, Марий Эл, Воронежской, Нижегородской и Тюменской областей.

Одно из главных событий нынешней ярмарки — концерт Анастасии и Захара Заволокиных и ансамбля «Частушка». «Увидеть известный не только в России, но и за ее пределами коллектив прибыли любители народной музыки из многих районов республики, — пишет газета « Цивильский вестник». — И даже то, что из-за погодных аномалий дорогих гостей пришлось ждать несколько часов, ничуть не омрачило это яркое событие».

Фото cap.ru: Анастасия и Захар Заволокины не только выступают с концертами, но и ведут на Первом канале телепрограмму «Играй, гармонь любимая».