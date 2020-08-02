Штраф за забором

Повредив чужую изгородь, водитель сельского «кабриолета» навлек на себя большие неприятности…

Выйдя на улицу, житель деревни Вурманкасы Цивильского района обнаружил, что ограда соседского палисадника проломлена. Впереди по дороге пылили «УАЗ» без крыши и трактор. Кто-то из них и оставил место ДТП. Когда подъехал экипаж местного отделения ГИБДД, появилась уже более точная информация: в забор вписался отечественный «кабриолет».

Инспекторы двинулись в направлении скрывшегося лихача по следам на грунтовой дороге и наткнулись на приметную машину в поле за деревней. Поразмыслив, водитель все-таки решил вернуться, чтобы решить проблему испорченной изгороди с потерпевшими и попался навстречу экипажу с «букетом» нарушений ПДД: оставление места ДТП, отсутствие с собой водительских прав и просроченная страховка. И вишенка на торте — местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было выявлено в ходе освидетельствования. Так что в дыру проломленного забора вылетят и права незадачливого ездока…

Водитель вернулся на место ДТП, но поздно — за этим забором его ждали большие неприятности.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии