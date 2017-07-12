«И без металлолома не возвращайся…»

КОГДА В ШКОЛУ ПУТЬ ЗАКРЫТ

Пожалуй, лето — самое время, чтобы не только проанализировать итоги учебного года, но и выполнить «работу над ошибками», в том числе самим школам и педагогам. За историей, произошедшей в одной из сельских школ Яльчикского района, мы следили больше месяца, надеялись, что небольшой инцидент будет решен, а его участники признают свои промахи. Но, видимо, взрослым признавать ошибки труднее, чем детям…

…В один из последних дней учебного года шестиклассника не пустили на уроки. Классный руководитель, кстати, социальный педагог, первым делом поинтересовалась: принес ли мальчик металлолом. И услышав отрицательный ответ, отправила ребенка домой…

«Сын вернулся расстроенный и заплаканный, — рассказала по телефону корреспонденту «СЧ» возмущенная мама. — Его как преступника выставили из класса и не пустили на занятия только потому, что к назначенному сроку мы не принесли в школу 50 килограммов металлолома. «Вы поймите, мне ведь не жалко лома, ненужного хлама полно, но на чем я должна его везти? Помочь нам некому, воспитываю сына одна…»

Все это женщина объяснила бы учительнице, если бы та обратилась непосредственно к ней, а не стала выплескивать негатив на ребенка. В отчаянии мать передала сыну деньги вместо металлолома. Но мальчик снова вернулся: одноклассники преградили ему путь велосипедами, так как им было велено не пускать провинившегося ученика.

После того как возмущенная сельчанка все же смогла дозвониться до классного руководителя и объяснила ситуацию, учительница послала нескольких мальчиков с тачкой, чтобы забрать у семьи приготовленный лом. На том бы история и закончилась, но обида за несправедливое отношение к сыну не давала покоя матери. И она позвонила к нам в редакцию: «На селе мы все друг о друге знаем, а бывает и так, что люди, не разобравшись, что к чему, обвиняют человека. Мне не хотелось бы, чтобы плохо думали о моем сыне. А если бы у нас вообще не было металлолома, что, ребенок совсем учиться бы не смог?»

МНЕНИЕ

Владислав Волков, директор Аликовской школы имени И.Я. Яковлева:

— Конечно, нет ничего плохого в том, что школа собирает макулатуру и металлолом. У нас, например, классы соревнуются между собой по сбору макулатуры, пластмассы, и родители детям помогают. Сдаем в райпо, потом коллективно решаем, на какие нужды школы потратить вырученные средства — например, купить вешалки для раздевалки и тому подобное. Но такие акции, безусловно, должны быть добровольными. А не пустить ребенка на занятие — это нарушение конституционного права граждан на получение образования.

Конечно, мы позвонили директору той самой школы и уточнили, добровольно ли дети участвовали в акции, была ли установлена норма по сдаче металлолома. Ответ был таков: все с согласия родителей, вес — кто сколько может. Получается, что педагог перегнул палку?

По телефону вежливый директор заверила, что обязательно разберется в ситуации. Но, по словам мамы, которой из-за всех переживаний пришлось принять не одну «сердечную» таблетку, извинений за то, что сына выгнали с уроков, она так и не дождалась. А кое-кто стал советовать: не стоит, дескать, раздувать скандал, вашему сыну еще учиться.

Мать сообщила, что были и другие родители, возмущенные не совсем добровольной практикой школы. Правда, высказать свою точку зрения открыто они побоялись. Более того, по словам мамы, по дворам родителей учеников того класса стали собирать какие-то подписи, а дом обратившейся к нам родительницы обошли стороной. Нам удалось поговорить лишь с бабушкой одного из учеников, и то при условии, что беседа будет анонимной. «Дети действительно регулярно сдают макулатуру, картошку, металлолом по 50 кило, — подтвердила женщина. — Может быть, это обсуждалось на родительском собрании и на словах все добровольно. Но раз учеников даже на занятия не пускают из-за того, что не принесли вторсырье в срок, я начинаю в этом сомневаться. Нехорошо как-то. Помню, когда я училась в школе в советские времена, мы тоже организованно собирали металлолом около деревни и по оврагам, но учебы это никак не касалось. Нам за это давали молоко и хлеб».

В этой статье мы не указываем ни имен, ни села, в котором расположена школа, главные герои все равно узнают себя. Да и не только в именах и адресах дело…

Когда я рассказывала эту историю знакомым учителям, первое, что они говорили: надо разобраться, чтобы не получилось, как в той детской игре в испорченный телефон. Мало ли что могут сказать дети, а вдруг родители все неправильно поняли. Такое тоже возможно. Ведь все мы разные, и порой учителю сложно найти с нами, мамами и папами, общий язык. Но ведь сама школа призывает родительскую общественность к открытому диалогу и взаимодействию. Так почему бы нам не быть смелее и спокойно высказывать свое несогласие с руководством школы, учителями, а порой и с теми же родителями, которые на собраниях настойчиво предлагают установить в классе пластиковые окна, положить паркет, а не экономный линолеум, или отметить выпускной в элитном ресторане вместо того, чтобы пойти с детьми в поход?

КОММЕНТАРИЙ

Давление недопустимо

В ответ на наш запрос прокомментировать случай в сельской школе Яльчикского района Министерство образования и молодежной политики Чувашии официально подтвердило, что ученика, не принесшего вторсырье к назначенному сроку, учитель отправила домой. Между тем согласно Закону РФ «Об образовании» ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса несет школа. Любые поборы в образовательных организациях категорически запрещены. Всякое давление на учащихся и их родителей со стороны администрации образовательной организации, педагогов, родительского комитета или попечительского совета недопустимо, сообщается в письме. Даны и такие разъяснения: «В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители учащихся вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе».

Обо всем этом был предупрежден руководитель школы, которому также даны указания, что учащиеся во время образовательного процесса должны находиться на уроках. А решение иных задач осуществляется в неучебное время.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если вы столкнулись с проблемой незаконных сборов материальных или денежных средств в школах, можно позвонить:

8 (8352) 64-21-75 — Минобразования Чувашии (понедельник — пятница с 8.00 до 17.00)

8(8352) 39-20-80— отдел по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской Республики

8(8352) 24-16-55 — телефон доверия МВД по Чувашской Республике

Фото Олега Мальцева: В большинстве школ в основном собирают не металлолом, а макулатуру. Акции устраивают в виде соревнования и не обременяют школьников заботами и обязанностями. За активное участие детей награждают грамотами, а иногда подарками.