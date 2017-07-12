Все только начинается…

САЖЕНЦЫ В ПАМЯТЬ О ПОЛЕТЕ

Совсем немного осталось до знаменательной для Чувашии даты. Скоро исполнится 55 лет с тех пор, когда весь мир облетело сенсационное сообщение: в космос стартовал наш земляк Андриян Николаев. Он первым в истории космонавтики совершил длительный полет — пробыл на орбите 3 суток 22 часа и 22 минуты.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ «О праздновании 55-летия полета в космос А.Г. Николаева». Сегодня во многих учреждениях и организациях уже проходят мероприятия в память о летчике-космонавте.

По-особому готовится к 55-летию полета Союз садоводов Чувашии. Его председатель и советник директора ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина» РАН Юрий Соколов решил увековечить память об Андрияне Николаеве и первом отряде космонавтов с помощью саженцев. Замысел Юрия Анатольевича о создании аллеи в честь полета нашего земляка в космос привел его в Центр подготовки космонавтов. Там идею поддержали и с энтузиазмом приняли самое активное участие в посадке деревьев.

55 лип и 20 красных дубов высадили именно в том месте, где на протяжении многих лет проходили проводы экипажей космонавтов на Байконур. Аллея у Центра подготовки космонавтов стала уже третьей по счету, появившейся при поддержке Союза садоводов Чувашии. Первые две были заложены 12 апреля в Чебоксарах: одна — в Ботаническом саду, другая — на территории культурно-выставочного центра «Радуга».

А после этого Союз садоводов заложил еще три аллеи. Череда елей появилась в Новочебоксарске на территории детской школы искусств. Первые саженцы здесь высадили Герой России, летчик-космонавт Юрий Гидзенко и летчик-испытатель Леонид Чикунов. Затем новая аллея появилась на территории восьмой авиационной дивизии особого назначения в Подмосковье, где офицеры вместе с рядовыми высадили 55 голубых елей и 26 лип.

Но самая необычная аллея все-таки была высажена в Звездном городке. Из Чувашии Юрий Соколов решил привезти не ели и липы, а фруктовые деревья — яблони и груши. Как говорит главный садовод Чувашии, шесть аллей — это только начало…

Марина Владимирова

Фото: Посадка аллеи, посвященной первому отряду космонавтов, в год 55-летия полета в космос А.Г. Николаева. Восьмая авиационная дивизия особого назначения. 19.05.2017 г.