Принимаются работы на VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд. Прокуратура против коррупции»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, этот конкурс – уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.

Участникам творческого состязания предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Молодежи предстоит изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсанты должны будут представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников – от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Генеральная прокуратура Российской Федерации рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.