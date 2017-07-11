Машине не место в песочнице

Только за первые полгода в Чебоксарах с обочин дорог были эвакуированы три тысячи машин — они мешали проехать остальным.

Речь об этом зашла на еженедельной планерке в городской администрации. Впрочем, было отмечено — дело не в том, что автовладельцы ленивые или жадные. Просто в городе не хватает парковок. Вот и ставят люди свои машины в неположенных местах прямо на дороге, а то и на газонах или детских площадках.

Сегодня, по данным Дирекции гаражных хозяйств, в Чебоксарах под платные автостоянки выделено 13 земельных участков общей площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Их хватит, чтобы поставить 523 машины. Но работа только началась, необходимо все благоустроить. Однако будущее — за многоуровневыми парковками. «Мы ставим задачу, чтобы количество мест для транспорта в Чебоксарах было больше», — сказал глава администрации Алексей Ладыков.