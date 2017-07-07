Молодой пахарь борозды не испортит

Василий Корнилов из Ибресинского района вошел в двадцатку лучших механизаторов страны. Этого статуса он достиг на состоявшемся на днях открытом чемпионате России по пахоте.

Участники соревнований должны были успеть вспахать свой участок за три часа. Судьи учитывали глубину борозды, ее прямолинейность, чистоту входа и выхода плуга из борозды – всего 14 параметров оценки. В данном состязании Василий занял 19-е место среди 48 участников, в том числе из Ирландии и Эстонии. А в конкурсе мастерства управления трактором ибресинский парень оказался на 18 месте, за что получил диплом чемпионата.

Пахотное движение в России существует с 2008 года. По инициативе Министерства сельского хозяйства России и при поддержке АО «Росагролизинг» была создана «Национальная пахотная организация». С этого момента российские механизаторы ежегодно принимают участие в мировых соревнованиях и имеют возможность обмениваться практическим опытом с профессионалами из других стран. Первый чемпионат по пахоте прошел в 2012 году в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Ибресинской райадминистрации.