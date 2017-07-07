Молодой пахарь борозды не испортит

Автор: Вячеслав Иванов access_time4 минуты назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Василий Корнилов из Ибресинского района вошел в двадцатку лучших механизаторов страны. Этого статуса он достиг на состоявшемся на днях открытом чемпионате России по пахоте.
Участники соревнований должны были успеть вспахать свой участок за три часа. Судьи учитывали глубину борозды, ее прямолинейность, чистоту входа и выхода плуга из борозды – всего 14 параметров оценки. В данном состязании Василий занял 19-е место среди 48 участников, в том числе из Ирландии и Эстонии. А в конкурсе мастерства управления трактором ибресинский парень оказался на 18 месте, за что получил диплом чемпионата.
Пахотное движение в России существует с 2008 года. По инициативе Министерства сельского хозяйства России и при поддержке АО «Росагролизинг» была создана «Национальная пахотная организация». С этого момента российские механизаторы ежегодно принимают участие в мировых соревнованиях и имеют возможность обмениваться практическим опытом с профессионалами из других стран. Первый чемпионат по пахоте прошел в 2012 году в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Ибресинской райадминистрации.

Опубликовано: 7 июля 2017

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