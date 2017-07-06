В Чебоксарах будет где поболеть на чемпионате мира

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ

Свою фан-зону для болельщиков откроют в Чебоксарах в дни чемпионата мира по футболу-2018. Ее разместят на Певческом поле возле Чебоксарского залива — в месте живописном и популярном.

Концепт фан-зон в сорока российских городах, в том числе и в столице Чувашии, разрабатывает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Фонда единого института развития в жилищной сфере совместно с консалтинговой компанией ООО «КБ Стрелка». И обычно под нее выбирают самые посещаемые места. Например, в Москве фан-зону разместят на Воробьевых горах, куда смогут прийти до 40 тысяч зрителей, в Санкт-Петербурге — Конюшенную площадь, вмещающую 15 тысяч человек.

Что же касается Чебоксар, то Певческое поле — также одно из излюбленных мест для проведения масштабных мероприятий, где собирается до пяти и более тысяч человек.

Как будет создаваться фан-зона, обсудили на еженедельной планерке в городской администрации. По словам замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолия Павлова, эскизный проект будет представлен 20 июля. Согласно идее на территории фан-зоны болельщики смогут вместе смотреть матчи, будут подготовлены поля для мини-футбола, а также зоны отдыха. Как только эскиз будет согласован, определят подрядную организацию для воплощения его в рабочий проект. При этом строить фан-зону должны начать уже в этом году, чтобы успеть завершить к 1 июня следующего года.

Свои предложения смогут внести и сами жители города в ходе публичных обсуждений реконструкции Певческого поля и Красной площади.

Фото cap.ru: Фан-зону в Чебоксарах поделят на «спортивное ядро» и зону отдыха.