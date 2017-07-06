Квартира «выпала» из программы

Наниматель муниципальной квартиры в аварийном трехквартирном доме в Канаше пожаловался в прокуратуру, что его незаконно оставили без жилья.

Установлено, что по причине пожара в 1996 году заявитель в своей квартире не проживал. Другое жилье по договору социального найма городская администрация ему не предоставила, в собственности жилплощади нет.

В 2006 году дом был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Его включили в республиканскую адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Однако при включении дома в программу квартира заявителя из списка подлежащих расселению жилых помещений была исключена. Дом обозначен как двухквартирный.

Канашская межрайонная прокуратура внесла в адрес главы администрации городского округа представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены.

В республиканскую адресную программу переселения внесены изменения, заявителю по договору социального найма предоставлено благоустроенное жилье.