Цивильская ярмарка зовет на народное гуляние

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН.

Сегодня на Ярмарочной площади возле Тихвинского Богородицкого женского монастыря откроется традиционная Тихвинская ярмарка.

В первый день ярмарки пройдет творческая выставка-фестиваль «Сохранение и передача национальных культурных традиций от матери к дочери, от отца к сыну», посвященная Году Матери и Отца. Состоятся соревнования по пляжному волейболу среди детей. Дошколята вместе с воспитателями и родителями проведут парад экомоды, посвященный Году экологии. Вечером гостей и участников ярмарки ждут народные гуляния в русском стиле «Вечерок у костра», праздник плавающих свечей и фонарей и фейерверк.

В пятницу пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров кузнечного дела, который плавно перерастет в Акатуй. Будут звучать песни сводного хора. Гвоздем праздника станет концерт веселых частушек и виртуозного исполнения на гармошке знаменитых музыкантов и ведущих телепроекта «Играй, гармонь, любимая!» Анастасии и Захара Заволокиных. Любителей спорта ожидают состязания по пляжному футболу, самбо, вольной борьбе, боксу, спортсмены будут соревноваться в гиревом спорте и перетягивании каната.

Третий день ярмарки, 8 июля, будет посвящен Дню семьи, любви и верности. Здесь пройдет семейный гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов». Супружеским парам, прожившим в любви и верности много лет, вручат медали «За любовь и верность». В честь 125-летнего юбилея композитора, драматурга, уроженца Цивильского района Федора Павлова состоится концерт, где прозвучат его музыкальные композиции. Немало в этот день пройдет и спортивных мероприятий. А в воскресенье состоится торжественное закрытие ярмарки.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: По традиции творческие коллективы, участники и гости Тихвинской ярмарки встанут в большой хоровод.