Андрей Александров: Вузы ждут достойных студентов!

РЕКТОР ЧГУ ПОДСКАЖЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПАТЬ

Вступительная кампания, стартовавшая в российских вузах две недели назад, набирает обороты. Вот и в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова сейчас горячая пора. При этом вуз продолжает открывать научно-производственные центры и лаборатории, налаживает международные связи, презентует свои возможности на межрегиональных выставках. О том, как университету с полувековой историей удается идти в ногу со временем, какие перспективы он открывает сегодня перед молодежью и как не ошибиться с выбором вуза и будущей профессии, рассказал «СЧ» ректор ЧГУ Андрей Александров.

— Более трех лет вы возглавляете Чувашский госуниверситет. На какие вызовы современности ему приходится реагировать, чтобы соответствовать запросам общества и государства?

— Мы решаем задачи интеграции науки, образования и промышленности. Принимаем участие во многих федеральных проектах и программах. Вуз призван давать образование, соответствующее интересам каждого гражданина. Поэтому университет расширяет спектр специальностей в сфере инженерии, физики, нанотехнологий, медицины, фармакологии, гражданского строительства, то есть всего того, что востребовано сейчас на рынке труда. Наша цель — получить статус опорного вуза, который призван обеспечивать инновационное развитие республики, привлекать и поддерживать инициативную молодежь.

2804 бюджетных места, по данным Минобразования Чувашии, предусмотрено в 2017-2018 учебном году в вузах республики

— Успехи студентов ЧГУ известны далеко за пределами Чувашии…

— С научными и социально значимыми проектами мы участвуем в молодежных форумах «Молгород», «IВолга», «Территория смыслов». Работы наших студентов постоянно побеждают и получают грантовую поддержку. Мы финансируем студенческие поездки на российские и международные олимпиады. И очень гордимся высокими результатами ребят. Так, команда машиностроительного факультета на протяжении последних 18 лет побеждает и занимает призовые места на международных и всероссийских олимпиадах по теории машин и механизмов. В прошлом году наши робототехники на всемирной олимпиаде в Нью-Дели (Индия) вошли в десятку лучших. А недавно второкурсники юридического факультета завоевали титул «Лучшая академическая группа России».

С целью поддержки талантливых ребят создан Центр по работе с одаренной молодежью, 15 студенческих конструкторских бюро, организованы кружки для тех студентов и школьников, кому недостаточно только базовых знаний.

Чувашский госуниверситет — это:

150 000 кв. м учебных и вспомогательных площадей

18 000 студентов

178 образовательных программ

16 факультетов

9 общежитий

— Пожалуй, еще никогда университет не уделял столько внимания школьникам: вы устраиваете «Университетские субботы», открываете летние образовательные лагеря, проводите олимпиады, учредили малый физмат, в котором могут обучаться дети со второго класса. Не мешает ли это решению глобальных задач?

— Напротив, это одно из наших приоритетных направлений. Последствия 90-х годов таковы, что детей сейчас немного, при этом бюджетных мест в высших учебных заведениях достаточно. Вот почему работа по привлечению в вуз потенциальных учащихся так значима сегодня. При этом важно набрать самых достойных абитуриентов, которые серьезно настроены на учебу, мечтают стать хорошими специалистами. Возможно, среди них найдутся и те, кто ошибется с выбранной специальностью. И все же в наших силах сделать все необходимое, чтобы государство расходовало бюджетные средства адресно, и раз уж мы приняли человека на первый курс, он должен гарантированно доучиться и трудоустроиться.

— Но работодатели неохотно берут выпускников вуза без опыта работы. Что предпринять молодому человеку уже сейчас, чтобы после четырех-пяти лет обучения в университете не оказаться потом на пороге биржи труда?

— На решение этого вопроса направлено сразу несколько проектов, реализуемых университетом, начиная от профориентационной работы со школьниками до создания лабораторий на производственных площадках наших партнеров. Большим спросом пользуется программа «Педагоги на производство», в рамках которой мы приглашаем учителей посетить крупные предприятия республики, где они могут ознакомиться с культурой производства, новейшими современными технологиями и потом представить реальную картину своим ученикам. Важно, чтобы и молодой человек, поступивший в вуз, четко понимал, что представляет собой выбранная им специальность.

С этой целью создаются и базовые кафедры, их у нас четыре. Если вы посетите электроаппаратный завод, предприятие «Экра», IT-фирму «Кей-системс» или конструкторское подразделение тракторного завода «Миконт», вы увидите, что там есть учебные классы, оборудованные рабочими местами с программами для расчетов, приборами управления. Здесь проходит часть занятий, студенты напрямую общаются с ведущими специалистами производства.

Активно практикуется целевой прием и целевое обучение. В этом случае работодатель берет под опеку будущих сотрудников, организует для них практику, обеспечивает дополнительной стипендией. Кстати, в нашем университете повышенную стипендию получают те, кто учится на 4 и 5.

— А как вы относитесь к тому, что некоторые выпускники уезжают учиться в более крупные города?

— Если ребята чувствуют в себе силы и у родителей есть возможность их поддержать, почему бы не поехать? Но хотелось бы заметить, что вузы крупных городов, несмотря на всю свою престижность, зачастую перегружены и не всегда могут предоставить студенту возможность полноценной подготовки. В ЧГУ же есть прекрасный потенциал, чтобы дать обучающимся современное образование, подготовить их для успешной деятельности по избранной специальности. Мы сильны партнерскими отношениями с ведущими предприятиями республики и известными университетами нашей страны. Есть совместная лаборатория с МГУ имени М.В. Ломоносова, а при поддержке МГТУ имени Н.Э. Баумана организована кафедра колесных и гусеничных машин. Сотрудничаем с Санкт-Петербургским электротехническим университетом по магистратуре. Нередко студенты из столичных вузов приезжают в наши образовательные центры и лаборатории, чтобы совершенствовать свои знания. К слову, в университете есть собственный студенческий санаторий-профилакторий и сеть общежитий.

— Какой бы вы дали совет, чтобы выбрать правильный вуз и подходящую специальность?

— Нужно реально оценивать свои силы и четко понимать, что выбранное тобой направление — твое. Нет смысла повторять: «Хочу учиться в Москве!», важно самому себе задать вопрос: «А кем я буду после того, как закончу учебу?» Такая мотивация поможет сделать правильный выбор.

Изучая возможности вуза, направления, не ограничивайтесь посещением приемной комиссии, не стесняйтесь предложить показать место учебы, общайтесь со студентами, преподавателями и выпускниками. В нашем университете, например, такое практикуется, мы максимально открыты. Кроме того, у нас есть группа психолого-педагогического сопровождения, эксперты которой помогут выбрать правильное направление. Бывают и такие абитуриенты, которые до последнего сомневаются, идти им на физмат или на юриспруденцию.

— Что вы ждете от нынешней приемной кампании?

— Сложностей в выполнении государственного задания не будет. Как правило, у нас достаточно высокий конкурс. При этом число бюджетных мест вуз не сокращает, а наоборот, даже открывает за свой счет. В этом году свыше 1400 ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение.

Думаю, вырастет интерес к энергетике и электротехнике, программированию, строительству и другим техническим специальностям. Однако по-прежнему будут популярны медицинские, юридические и экономические специальности и направления. Главное — выбрать будущую профессию по душе!

А мог быть военным…

Пользуясь случаем, расспросили мы Андрея Юрьевича и о том, как он сам, будучи выпускником Цивильской школы № 1, выбрал будущую профессию.

— Признаюсь, в сфере образования работать не планировал. Но, может, на окончательный выбор повлияло то, что мой отец был кандидатом наук, я видел его огромный интерес к исследованиям, он постоянно трудился, проводил опыты, очень увлекался научными изысканиями в области генетики растений. Думаю, безусловно, такая среда повлияла и на мое ответственное отношение к работе в вузе.

— Вы с детства привыкли трудиться?

— Свои первые карманные деньги заработал на чайной плантации. Я жил тогда с родителями в Краснодарском крае, учился в третьем классе и во время каникул решил с друзьями подработать. За что получил 10 советских рублей. Отец добавил, и мне купили велосипед «Орленок». Постепенно трудиться каждое лето на каникулах вошло в привычку.

— Выбирая будущую профессию, неужели не мечтали о военной карьере, как многие юноши того времени?

— Такие мысли действительно были, когда я только начинал службу в армии. Но ведь на тот момент я уже был студентом историко-филологического факультета ЧГУ, поэтому не стал менять выбранного пути.

Фото Олега Мальцева: Подавая документы, вчерашние школьники не ожидали встретить в приемной комиссии, развернувшей свой штаб в учебно-спортивном комплексе ЧГУ, ректора вуза Андрея Александрова, которому напрямую можно было задать интересующие вопросы.