Вместе с МГУ

На факультете космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова побывала на днях делегация из Чувашии.

Поездка состоялась в рамках реализации соглашения между нашей республикой и крупнейшим вузом страны. В состав делегации вошли министр образования и молодежной политики Юрий Исаев, представители ЧГУ имени И.Н. Ульянова и научно-производственного комплекса «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко.

В ходе рабочей встречи с проректором МГУ Константином Миньяр-Белоручевым и деканом факультета космических исследований Василием Сазоновым были обсуждены вопросы совместной работы в области целевого обучения по магистерским программам, прохождения студентами производственной практики на предприятиях республики и другие направления деятельности, сообщают в Минобразования республики. Вопросы сотрудничества были также подняты на рабочей встрече с заведующим кафедрой медицинской биофизики факультета фундаментальной медицины МГУ, академиком, лауреатом Государственной премии СССР Юрием Владимировым. Недавно известный ученый, уроженец Канашского района, приезжал в Чебоксары на День республики. И теперь он готов и дальше укреплять связи с родной Чувашией.