Непогода добавила забот

Шквалистый ветер и сильные дожди, обрушившиеся на Чувашию в пятницу и в выходные, катастрофических последствий, к счастью, не имели. Но работы ведомствам республики прибавили.

В шести районах — Красночетайском, Аликовском, Шумерлинском, Канашском, Вурнарском, Урмарском — было зафиксировано отключение электроэнергии, вызванное перехлестом высоковольтных линий и обрывом проводов, рассказал вчера на еженедельной планерке в Доме правительства председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. В результате 23 населенных пункта, 2373 домовладения, ряд социальных объектов и сельхозпредприятий временно остались без электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Кроме того, в Красночетайском районе оказалась повреждена кровля 18-квартирного жилого дома. Здесь ремонтные работы должны были закончиться в понедельник. А к природным катаклизмам в этом районе добавился и человеческий фактор — из-за того что манипулятор задел газопровод, в двух деревнях 201 жилой дом и социальные объекты остались без газа. Как сообщил руководитель ГКЧС, ремонтно-восстановительные работы и тут должны завершиться в понедельник.