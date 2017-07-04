КОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

Две школьницы из Чувашии увидят запуск космического корабля на космодроме Байконур. Девочки станут участницами Всероссийского детского космического фестиваля.

Чувашию на этом фестивале будут представлять Анна Алексеева, ученица канашского лицея государственной службы и управления, и Екатерина Смирнова, ученица моргаушской школы. Юные жительницы Чувашии удостоились чести побывать на знаменитом космодроме по результатам конкурсного отбора Российского движения школьников. Фестиваль пройдет на Байконуре с 26 по 30 июля. В нем примут участие 74 школьника со всей страны. Как сообщают в Минобразования Чувашии, на космодроме дети встретятся и проводят в полет на Международную космическую станцию командира корабля «Союз», космонавта, Героя России, председателя Российского движения школьников Сергея Рязанского. Старт запланирован на 28 июля. Ребят ждет также много образовательных мероприятий, на которых дети услышат о космосе много интересного буквально из первых уст.