«Гребцы в шлюпку! Весла на воду!»

По такой команде мальчишки в спасательных жилетах не спеша заняли свои места в шлюпке и пока неумело взялись за весла. «Пройдет неделя, другая, и они станут отважными моряками», — пообещали преподаватели летнего Центра морской подготовки, открывшегося вчера на водноспортивной базе «Чебоксарский залив».

Бесплатный курс юного судоводителя организовали региональное отделение ДОСААФ России, Федерация подводного спорта республики и Союз ветеранов ВМФ Чувашии при поддержке администрации Чебоксар. Программа Центра включает шлюпочную и такелажную (работа со снастями) практику на ЯЛ-6, соревнования по морскому многоборью, силовую подготовку, подводные погружения, курс спасения на воде.

Занятия, на которые приглашаются все желающие, проходят каждый день кроме воскресенья с 9 до 11 часов. По словам организаторов за безопасностью во время занятий на воде следят инструкторы, детям надевают спасательные жилеты, в каждой шлюпке находятся два взрослых человека.