В Смоленской области найдены останки бойца из Чувашии

ВЕСТЬ О СОЛДАТЕ СБЕРЕГ МЕДАЛЬОН

В результате масштабных поисковых работ Межрегиональная полевая поисковая экспедиция «Вахта Памяти», проходившая на Смоленщине с 9 по 22 июня, обнаружила останки 162 бойцов и командиров Красной Армии, павших под Ельней в 1943 году. В числе погибших воинов – уроженец деревни Асакасы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Трифон Селивестров.

13 поисковых отрядов приняли участие в летней экспедиции «Вахта памяти».

Среди 15 найденных смертных медальонов поисковикам удалось расшифровать только четыре. В записке нашего земляка – помощника командира взвода роты связи 361-го стрелкового полка 156 стрелковой дивизии сообщается: «Старший сержант Сильвестров Трифон Сильвестрович, 1915 г.р., Чувашская АССР, Чебоксарский район, Лапсовский с/с (от ред. – скорее всего, имеется в виду Лапсарский сельсовет), жена Трифонова Фекла Трифоновна». По данным 156 стрелковой дивизии 16 августа 1943 года Сильвестров был убит в бою под деревней Ветитнево Ельнинского района.

На днях члены поискового клуба «Набат» навестили родную деревню старшего сержанта и выяснили, что его имя высечено на памятнике, установленном в честь уроженцев деревни — участников Великой Отечественной войны.

По словам председателя совета Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Евгения Шумилова, в документах есть некоторые различия в написании фамилии нашего героя. Вот и в записке сказано «Сильвестров», а на камне высечено «Селивестров». Но в том, что это один и тот же человек – сомнений нет. В Асакасах проживают три семьи, которые приходятся дальними родственниками Трифона Селивестровича. А в Чебоксарах, говорят, есть его внуки.

Корреспонденту «СЧ» удалось связаться с членами московского поискового отряда «Застава Святого Ильи Муромца», обнаружившими останки бойца из Чувашии. Молодые люди рассказали, что найденные останки были отделимы и в данный момент они сложены в так называемую «времянку». А в середине сентября в городе Ельня состоится торжественное захоронение, куда, кстати, пригласили и внучатого племянника Трифона Селивестрова, пока единственного из родных, с которым на сегодня удалось созвониться.

«Можно проводить солдата в последний путь со всеми почестями и на родной земле, как например, это было в Батыревском районе республики прошлой осенью или Ибресинском районе этой весной. Тут решают родственники по согласованию с руководством сельского поселения, ведь не у всех есть возможность организовать перевозку и похороны, а потом – и должный уход за воинским захоронением. Большую поддержку обычно оказывают сами муниципалитеты и неравнодушные граждане», — заметил представитель отряда «Застава Святого Ильи Муромца», кстати, чебоксарец, Евгений Шалимов.

В Чебоксарском районе этот вопрос пока решается, ведь весточка из прошлого пришла буквально на днях. Но сами сельчане признаются, что это большое событие и для поселения, и для района.

«Асакасы – деревенька небольшая, всего 60 дворов, — рассказала староста деревни и председатель совета ветеранов Лапсарского сельского поселения Татьяна Максимова. – Во время войны 1941-1945 годов на фронт ушло 40 асакасинцев, чуть меньше половины вернулись живыми, остальные погибли и пропали без вести. Было такое, что в некоторых семьях на войну уходили по три человека, и никто не возвращался. Горе не обошло ни один дом деревни, где все друг другу родные и друзья. Сегодня мы бережно храним память о наших фронтовиках, которых, к сожалению, в Асакасах уже не осталось. Во всем поселении проживает лишь один участник Великой Отечественной войны. На домах сельчан в честь близких, вставших на защиту Родины, установлены знаки памяти – красные звезды. Хочется поблагодарить поисковиков, они настоящие патриоты, благодаря им наш доблестный земляк, геройски павший на поле битвы, спустя 74 года обретет покой».

КСТАТИ «В 156-й стрелковой дивизии воевали и погибли более 15 человек из Чувашии, — выяснил ведущий рубрики «СЧ» «Будем помнить» Евгений Шумилов. – В их числе пал смертью храбрых при освобождении Смоленщины 11 августа 1943 года у деревни Замошье командир 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 417-го стрелкового полка лейтенант Александр Федоров из бывшего Сундырского района (до призыва работал за Волгой на Милютинском лесозаводе)».

Фото Евгения Шумилова