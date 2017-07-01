Альма-матер министров и депутатов

БЫВШИЕ ВЫПУСКНИКИ ВУЗА ПОЗДРАВИЛИ ВЫПУСКНИКОВ НЫНЕШНИХ

Вчера на площади перед главным корпусом ЧГУ имени И.Н. Ульянова состоялась торжественная церемония чествования ста лучших выпускников. Праздник этот, проводимый с 2010 года, стал доброй традицией ведущего вуза республики.

Председатель правительства Чувашии Иван Моторин, тоже в прошлом выпускник ЧГУ, тепло поздравил виновников торжества. «Университет воспитал из вас высококвалифицированных профессионалов, дал ценные знания. Ваша задача — применять их на благо родной республики и страны», — сказал он. Ректор Андрей Александров отметил, что лучшие выпускники его родного вуза не только учились на «хорошо» и «отлично», но и проявляли себя в общественных делах: почетные свидетельства получили волонтеры, бойцы стройотрядов… Молодых людей в синих мантиях и конфедератках поздравили также министр образования и молодежной политики республики Юрий Исаев, в свое время получивший диплом факультета чувашской филологии и культуры ЧГУ, депутат Госдумы РФ, выпускник медфака Чувашского госуниверситета Леонид Черкесов и другие почетные гости праздника.