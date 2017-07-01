Выпускники поступили честно

ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ НЕ ПОНАДЕЯЛИСЬ НА СВОИ ЗНАНИЯ

В Чувашии число нарушений в ходе проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах по сравнению с 2016 годом сократилось в 4 раза.

Об этом министр образования и молодежной политики республики Юрий Исаев сообщил в ходе совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств.

Среди одиннадцатиклассников выявлено 10 попыток использования сотовых телефонов или шпаргалок, среди девятиклассников — 11 случаев, то есть в целом 21. В 2016 году было зафиксировано 85 нарушений.

По всем фактам приняты решения Государственной экзаменационной комиссии об аннулировании результатов экзаменов без права пересдачи в текущем учебном году. Сейчас идет процесс возбуждения административных дел, их передача в суды и комиссии по делам несовершеннолетних.

100 баллов на ЕГЭ получили 29 одиннадцатиклассников республики (в 2016 году — 49 человек)

Что касается первых результатов основного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, то, по словам Юрия Исаева, экзамен по русскому языку не смогли сдать 0,32 проц. старшеклассников (17 человек). С математикой не справились 1,7 проц. выпускников (90 человек), остальные успешно сдали или профильную, или базовую математику. Результаты по обязательным предметам находятся на уровне прошлого года.

Традиционно наиболее популярными предметами по выбору у выпускников Чувашии являются обществознание (его сдавали 43 проц. ребят), физика (26,47 проц.), история (23 проц.), биология (24 проц.), химия (19 проц. учеников).

Предварительные результаты экзаменов по предметам по выбору находятся также на уровне прошлого года. Окончательные результаты ЕГЭ основного периода станут известны 4 июля 2017 года.

Среди выпускников 9-х классов в основной день не справились с заданиями по русскому языку 2,4 проц., 23,6 проц. — по математике. Те, кто не сдал эти предметы в основные дни, повторную попытку сделали в резервные, результаты будут известны позже.

«Начата работа по анализу результатов экзаменов в 9-х и 11-х классах в разрезе каждой школы. По результатам совместно с муниципалитетами будет разработан комплекс мероприятий по повышению компетенций педагогов школ, показавших низкий уровень освоения образовательного стандарта», — сказал руководитель Минобразования Чувашии.

Фото Максима Васильева: Большинство школьников уже привыкло к строгому контролю при входе на ЕГЭ и проверке металлодетектором.