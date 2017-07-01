Моряк из Чувашии участвовал в военной операции в Сирии

«Хочу служить родной стране…»

Сто восемь дней провел, курсируя в морских водах у берегов Сирии в группе кораблей Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», житель Чебоксар Ринат Н.

«Находясь на службе на Северном флоте, впервые мы пошли в боевой поход в прямом смысле этого слова. Хочу подчеркнуть, что сначала была проделана огромная работа по технической подготовке кораблей. Серьезную подготовку в свою очередь прошли и экипажи, непосредственно перед походом были проведены тактические учения в обстановке, приближенной к боевой», — рассказал Ринат Н.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

Зачем нам помогать Сирии?

Владимир ПУТИН, Президент России:

— Единственно верный путь борьбы с международным терроризмом — это действовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и террористов уже на захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом. А боевики «Исламского государства» уже давно объявили Россию своим врагом.

Как он далее поведал, из главной базы — Североморска — боевые корабли и суда обеспечения вышли 15 октября 2016 года.

С первых дней похода флотилию плотно опекали корабли и самолеты блока НАТО — буквально не продохнуть. Да и потом не оставляли в покое разного рода наблюдатели, в том числе американские журналисты, следили очень пристально.

Ну а по прибытии на место началась работа. Заключалась она в создании на кораблях условий для успешных полетов летчиков (напоминаем, что корабль — авианосец). Понятно, что на берег никто из экипажа не выходил, боевая задача была иная — обеспечение безопасности полетов.

А полеты истребителей велись с большой интенсивностью. Ежедневно количество взлетов и посадок исчислялось двузначными цифрами — в ходе этого дальнего похода корабельная авиация совершила более 700 вылетов. Среди которых свыше 400 вылетов боевых, из них более 100 ночью.

Экипаж работал напряженно, ведь успех операции зависел от каждого. «Это как сложный механизм, который может дать сбой, выпади хоть один винтик», — привел сравнение Ринат. Да и вообще почти четыре месяца в открытом море — неслабое испытание для любого человека.

Хотя случались и праздники. «К нам относились со всем уважением, — вспоминает Ринат. — На борту во время похода побывал даже начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов. А по окончании пребывания в Сирии нас прилетали поздравить начальник Генштаба Сирийской арабской армии генерал-лейтенант Али Абдулла Айюб и командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Андрей Картаполов. На пути к выходу из Средиземного моря 11 января 2017 года прибыла ливийская делегация во главе с верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ливии — фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Мы передали ливийским военнослужащим гуманитарную помощь».

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ Сирия — страна мусульманская, но около пятой части населения, тем не менее, является христианами.

Археологические находки свидетельствуют о том, что цивилизация на территории современной Сирии зародилась более шести тысяч лет назад.

Школьное образование в Сирии является не только бесплатным, но и обязательным. В некоторых сирийских школах преподают русский язык.

Некоторым домам в городах Дамаск и Алеппо более четырехсот лет.

Неделя в Сирии начинается не с понедельника, а с воскресенья.

…Отметим, стезю военного Ринат выбрал далеко не сразу. Члены его семьи — люди гражданские, за исключением дедушки-фронтовика. Окончив физико-математический лицей № 44, получать сугубо мирную профессию строителя отправился в профучилище № 18. Все изменила армия, служба на военно-морском флоте в Севастополе, во время которой ему довелось участвовать в операции по принуждению грузинских властей к миру во время военных действий в Абхазии в 2008 году.

Парню настолько по душе пришлись порядок, дисциплина, следование Уставу и причастность к защите от зла и несправедливости, что по возвращении домой Ринат поступил служить в органы внутренних дел. «И потом, знаете, хотелось не просто трудиться, пусть даже очень добросовестно, на себя или «на дядю», а приносить конкретную пользу людям, служить народу», — признался Ринат.

Шесть лет работал он в милиции-полиции, параллельно учился на юриста в Российском государственном социальном университете. Гордится полученной во время службы в МВД медалью «90 лет Патрульно-постовой службе».

Но море зовет, волна поет… И решил в прошлом году севастопольский моряк отправиться служить на Северный флот. Жена его поддержала, а уже в Североморске у молодой четы появилась на свет дочка.

Определили военнослужащего контрактной службы Рината Н. матросом на эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Когда же начался отбор контрактников по желанию для участия в боевых действиях в Сирии, немедля его изъявил.

Свободное время Ринат посвящает общению с молодежью — именно эту обязанность он взял на себя в общественной организации «Союз ветеранов Военно-морского флота Чувашии». По словам председателя Союза Владимира Крюковского, до отъезда на Северный флот молодой моряк очень активно занимался военно-патриотической деятельностью, часто выезжал в районы республики.

КСТАТИ

Чувашию и военных моряков Заполярья связывает давняя история взаимоотношений. Сейчас на кораблях и подводных лодках в Мурманской области ответственно, честно и верно служат сотни ребят из Чувашии. Более ста человек — на авианосце «Адмирал Кузнецов», в составе флотилии есть боевой корабль «Ядрин».

Фото psudoterad.ru: На борту российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России здесь было осуществлено боевое применение палубных самолетов СУ-33.