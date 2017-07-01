Чувашскому кадетскому корпусу быть

Для процветания России

Вчера в Министерстве обороны России было подписано четырехстороннее соглашение об оказании помощи создаваемому Чувашскому кадетскому корпусу. Свои подписи под документом поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров группы компаний «РЕНОВА» Виктор Вексельберг, сообщает пресс-служба Администрации руководителя республики.

Михаил Бабич обратил внимание, что Министерство обороны оказывает адресную поддержку и помощь в профориентационной работе — кадетские учебные заведения ПФО закреплены за конкретными военными частями и высшими военными учебными заведениями. Ребята проходят подготовку, сборы, а самое главное впитывают армейский дух, который потом является основой для воспитательного и образовательного процесса. Как результат, порядка 60 проц. выпускников кадетских корпусов поступают в вузы Минобороны. Полпред также отметил значительный вклад Главы Чувашии в развитии кадетского движения в регионе, создании кадетского корпуса.

Михаил Игнатьев поблагодарил министра обороны и полномочного представителя Президента России в ПФО за постоянную поддержку в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке молодых людей к службе в Вооруженных силах. Руководитель региона выразил признательность Виктору Вексельбергу за содействие в реализации социально значимых проектов.

Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова будет создан на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Республиканская кадетская школа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова».

Кадетский корпус будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение будут принимать школьников начиная с 5-го класса, причем не только жителей республики, но и из других регионов.

Согласно подписанному документу планируется к 1 сентября 2018 года построить новый корпус, где разместятся учебный блок, два общежития, спортивные залы и сооружения. За счет благотворительной помощи ГК «РЕНОВА» планируется построить спальный корпус на 250 мест, что позволит увеличить численность кадетов до 400 человек.

ДОСЛОВНО

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны России:

— За последние шесть лет количество кадетских корпусов, учредителями которых являются регионы, увеличилось в два раза. Министерство обороны активно поддерживает эту тенденцию, предоставляя новым учреждениям военно-техническое имущество, необходимую литературу, инновационные образовательные технологии. Сегодня мы делаем очередной шаг — заключаем соглашение о взаимодействии по оказанию шефской помощи Чувашскому кадетскому корпусу имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Уверен, что это позволит воспитанникам корпуса научиться быть самостоятельными, ответственными людьми и сделать все необходимое для процветания своей страны.

Фото cap.ru: Такая поддержка открывает перед Чувашским кадетским корпусом большие перспективы.