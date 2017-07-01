Новая линия совпала с почетным званием

Два ярких события произошли на кондитерской фабрике

К главному республиканскому празднику на чебоксарской кондитерской фабрике «АККОНД» начали готовиться задолго. Отладили новую линию по производству классических и оригинальных конфет, а 24 июня, в День республики, торжественно открыли ее.

«Запуск новой современной автоматизированной линии — это очередной шаг в стратегии развития фабрики, — отметил Валерий Иванов, генеральный директор АО «АККОНД». — Ежегодные инвестиции в строительство новых корпусов, внедрение современных технологий и расширение производства говорят об экономической стабильности нашего предприятия».

Инвестиции в данную линию (так же как и во все подготовительные отделения, направленные на улучшение качества продукции) составили более 250 млн рублей, а работает она на выпуск множества конфет, в том числе под такими известными брендами, как «Нямик» и «Шоконатка».

«Продукция «АККОНД» известна далеко за пределами Российской Федерации, она поставляется на экспорт, что очень важно!» — отметил присутствовавший на знаменательном событии Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он так оценил высококвалифицированный менеджмент предприятия и его коллектив: «Искренне благодарен вашей команде, которая трудится достойно».

Перерезав символическую красную ленточку, гости с пристрастием осмотрели новую производственную линию. Затем Михаил Игнатьев пообщался с трудовым коллективом и принял участие в чаепитии с ребятами из чебоксарских школ, которые пришли на ознакомительную экскурсию и дегустацию продукции, организованные по случаю события. Школьница Татьяна Владимирова от лица ребят поблагодарила за предоставленную возможность воочию увидеть процесс производства на огромном кондитерском предприятии: «Мне все очень-очень понравилось. Я всегда знала, что конфеты, производимые у нас, на «АККОНД», самые лучшие», — сказала она.

Новая продукция вместе с другими сладкими и молочными товарами предприятия была представлена на выставке «Регионы — сотрудничество без границ» (23-25 июня), которая традиционно проводится во время главного праздника республики и в которой компания «АККОНД» всегда принимает активное участие.

Каждый год выставка «Регионы — сотрудничество без границ» собирает в столице Чувашии ключевые предприятия, относящиеся к самым разным отраслям. Вот и на этот раз производственный потенциал наглядно продемонстрировали участники из Чувашии, десяти регионов России, а также из зарубежья.

Представленная экспозиция компании «АККОНД» привлекла к себе внимание своей яркостью и масштабностью. Посетители стенда — жители и гости Чувашии — во время проводимых дегустаций обращали внимание на высокое качество как кондитерских новинок, так и молочной продукции «АККОНД МОЛОКО». Молоко, кефир и йогурт «Гармония дня», сметана, мягкий сыр и творожная масса «От Красули» — каждый, отведавший их, отметил натуральность и отменные вкусовые качества.

Вся молочная продукция «АККОНД МОЛОКО» выпускается в рамках замкнутого непрерывного цикла — от выращивания натуральных кормов и содержания коров голштинской породы (сейчас их на ферме более 2 тыс. голов) до получения высококачественной продукции под брендами «Гармония дня» и «От Красули». Она полностью натуральная, без использования сухого молока и примесей. А отсутствие ГМО подтверждено лабораторными исследованиями республиканского Центра гигиены и эпидемиологии. В рамках конкурса, проводимого объединенной экспертной комиссией ФБУ «Ростест-Москва», аккондовская продукция неоднократно удостаивалась знака качества «Лучшее детям».

Желанными посетителями экспозиции, как обычно, стали юные сладкоежки, для которых подготовили интересную конкурсную программу на знание аккондовской продукции. Без сладких подарков не остался никто.

По традиции ни одно мероприятие, проводимое в республике, — будь оно местного, регионального или федерального значения — не обходится без «АККОНД». Предприятие всегда поддерживает городские и республиканские праздники, спортивные мероприятия различных уровней, направленные на развитие культурных ценностей семьи и воспитание подрастающего поколения. «АККОНД» — своеобразная визитная карточка республики.

Такие результаты достигнуты благодаря нацеленному на успех топ-менеджеру. Валерий Иванов управляет фабрикой уже 30 лет, под его чутким руководством она стала не только одной из крупнейших кондитерских фабрик России, но и одним из 199 системообразующих предприятий страны.

За выдающиеся заслуги перед малой родиной, активную общественную и благотворительную деятельность Валерию Иванову присвоено звание «Почетный гражданин Чувашской Республики». На торжественной церемонии по случаю празднования республиканского праздника Глава Чувашии поздравил генерального директора «АККОНД» с заслуженным признанием.

Нина Михайлова

Самые юные дегустаторы оставили восторженные отзывы.

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