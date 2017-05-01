В Чебоксарах в праздничном первомайском шествии приняли участие более 32 тысяч человек

1 мая в Чебоксарах состоялось праздничное шествие, посвященное Дню Весны и Труда. Праздничные колонны с флагами, транспарантами, воздушными шарами, цветами прошли по пр. Ленина – ул. К. Маркса от улицы Николаева до Красной площади.

Праздничное шествие возглавил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. В едином строю с руководителем региона прошли председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолий Коршунов, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Малов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, члены Кабинета Министров Чувашской Республики, руководители и сотрудники органов местного самоуправления, представители профсоюзов, трудовых коллективов, учебных заведений, политических партий и общественных движений.

По предварительным данным, всего в Чебоксарах в праздничном шествии приняли участие более 32 тысяч человек.

«Первомай прославляет созидательный труд, является символом солидарности и социальной ответственности. Труд всегда служил гарантом стабильности страны и благополучия человека. Жители Чувашии испокон веков славились трудолюбием, стремлением к согласию в обществе и взаимопомощи», — подчеркнул в своём поздравлении с Праздником Весны и Труда Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Он отметил, что труд — это основа воспитания личности, которая формирует в молодых людях высокие духовные и нравственные качества, уважительное отношение к окружающим, к своей Родине.

Добавим, формирование позитивного образа труженика, создание условий для профессиональной самореализации личности, сохранение социальной стабильности – важнейшие задачи, которые решает Правительство Чувашии.

Прошлый год прошёл в республике под знаком Года человека труда. Было проведено множество мероприятий, реализованы инициативы, направленные на повышение престижа рабочих профессий, в регионе появилось 2700 высокопроизводительных рабочих мест. 2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца и особое внимание уделяется сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, патриотическому воспитанию молодого поколения.

Отметим, сегодня в регионе продолжается последовательная реализация социально ориентированной политики, направленной на повышение качества жизни, создание достойных условий труда для жителей республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики