Грянет майский салют

К ПРАЗДНИКУ ТРУДА — ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД

С традиционной демонстрации трудовых коллективов, общественных и молодежных объединений начнется в Чебоксарах праздник 1 Мая. Колонны будут формироваться с утра в районе сквера имени В.И. Чапаева и улицы Николаева. В 10 часов начнется шествие. На интерактивных площадках, расположенных по маршруту следования, участников марша встретят музыкой, песнями и танцами. А на главных площадях пройдут митинги политических партий.

Горожанам и гостям столицы стоит обратить внимание, что движение общественного транспорта и автомобилей по улице Николаева ограничат уже с 7 утра. Нельзя будет проехать от сквера имени Чапаева по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, Композиторов Воробьевых и Ленинградская. Исключение составляют лишь троллейбусы, они смогут перевозить пассажиров до 9.30. После этого до часу дня проезд здесь запретят для всех видов транспорта.

Между тем движение машин будет организовано в объезд по дорожной сети улиц Энгельса и Ярославская и по Президентскому бульвару. Для автобусов на этот период определены остановки по улицам Энгельса и Ярославская: «Улица Ярославская», «Улица Энгельса», «Центральная городская больница», «Поликлиника МВД».

В администрации Чебоксар также предупредили, что транспорт, оставленный на парковках вдоль проезжей части по маршруту прохождения демонстрации, в случае если не найдется его собственник, с 7 часов утра совместно с ГИБДД будет эвакуирован в ближайшие дворы.

Отметим, что нежелательно брать с собой на праздник крупногабаритные сумки, пакеты, рюкзаки и иную ручную кладь. По словам начальника Управления МВД России по городу Чебоксары Сергея Павлова, еще до шествия весь маршрут и места проведения митингов обследуют с помощью служебных собак, максимально будет использоваться система «Безопасный город», задействован личный состав.

После завершения главного шествия и митинга на Красной площади начнется праздничный концерт. Зрителей ждут театрализованные выступления. Будет работать и выездная торговля, в ассортименте — сувениры, горячий чай, кофе, прохладительные напитки, мороженое и выпечка. А вот продажа алкоголя и пива в местах массовых мероприятий 1 Мая запрещена с 7 утра до 8 часов следующего дня.

Как уже сообщала «СЧ», подарком для чебоксарцев станет концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова. А вечером над акваторией залива впервые взметнется в небо первомайский салют.

Чествованием трудовых династий, массовыми гуляньями, веселыми стартами отметят праздник Весны и Труда и в других городах и районах республики. Так, в Алатыре во Дворце культуры состоится большой концерт, на котором выступят творческие коллективы города и района, в том числе и совсем юные артисты из детского сада «Березка». В Шумерлинском районе пройдут массовый велопробег и шествие любителей скандинавской ходьбы. А в селе Моргауши состоится легкоатлетическая эстафета.