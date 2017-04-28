В Чебоксары привезли выставку о двух знаковых фигурах

ДВА РАЗНЫХ ИЛЬИЧА

В Музейно-выставочном центре открыта экспозиция «Ульяновск – родина двух Ильичей». Эта передвижная выставка – партнерский проект Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова (филиала Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова) и Ленинского Мемориала. А к нам она приехала в рамках обменных выставок с Чувашским национальным музеем.

Два Ильича – это две знаковые фигуры, две личности, одна литературная, другая реальная – Илья Ильич Обломов и Владимир Ильич Ленин. Через столь нетривиальное их представление авторы проекта предлагают задуматься и переосмыслить историю Симбирска – Ульяновска, проследив разные этапы в жизни Симбирска (до 1924 г.) и Ульяновска.

Если один из героев выставки – созерцатель, то другой – его полная противоположность. Обломов – как загадка русской души, Ленин – как личность, повлиявшая на историю России. Можно ли жить плавно и поступательно или необходимы бури и изломы – задаются вопросом авторы.

На выставке немало интересных материалов, а особое место отведено интерактивным площадкам, представляющим из себя кубики с видами памятных мест города и подушки с буквами, складывающимися в имена героев «Обломова».

Авторы проекта, кстати, не отрицают, что образ второго Ильича как символа города должен со временем поглотить в массовом сознании образ первого, а главная кампания по продвижению гончаровского героя еще впереди.