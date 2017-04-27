В выходном пособии отказали

ПРИ СОКРАЩЕНИИ ОНО ПОЛОЖЕНО НЕ ВСЕМ

Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании невыплаченного выходного пособия при увольнении по сокращению штата жителю Чебоксар.

Иван Русаков (персональные данные изменены) обратился с иском к индивидуальному предпринимателю Сергееву о взыскании выходного пособия, выплате заработной платы за два месяца.

Мотивировал это тем, что работал у предпринимателя по трудовому договору директором по продажам. В сентябре прошлого года он был уволен по сокращению штата. С ним произвели расчет, выплатили зарплату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска, выдали трудовую книжку.

Но уволенный считает, что ему должны были выплатить также выходное пособие в размере среднемесячного заработка и такой же заработок на период трудоустройства, гарантированные законом при увольнении по сокращению. Но этого не было сделано. Истец полагал, что в суде отстоит свои права. Но выяснилось, что он не совсем ориентируется в трудовом законодательстве.

Действительно, Трудовым кодексом РФ определено, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо с сокращением штата увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Но такие «поблажки» предусмотрены законом только для работников, которые вынужденно увольняются из организации.

А вот для тех, кто работает у физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия трудовым законодательством не предусмотрена. Прекращение трудового договора для этой категории работников урегулировано специальной нормой – статьей 307 ТК РФ.

Из нее следует, что случаи и размеры выплачиваемого при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат работникам, занятым у работодателей – физических лиц, могут быть определены заключенным между сторонами трудовым договором.

Индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность самостоятельно, на свой страх и риск, и отвечает по долгам всем своим имуществом (ст. 25 ГК РФ), а потому вправе самостоятельно устанавливать особенности труда работников.

Рассмотрев дело, суд счел, что поскольку в трудовом договоре, заключенном между Русаковым и индивидуальным предпринимателем, выплата выходного пособия и сохранение среднего заработка на период трудоустройства не предусмотрены, оснований для удовлетворения иска не имеется.