И про квартплату поговорим

28 апреля в 15.00 в Чебоксарах в Национальной библиотеке состоится правовой час для граждан по актуальным вопросам правоприменения в сфере ЖКХ.

В ходе встречи, сообщают в прокуратуре Чувашии, людям будет разъяснено действующее законодательство, регулирующее вопросы начисления квартплаты, предоставления коммунальных услуг, содержания общего имущества многоквартирных жилых домов, капитального ремонта. Работники прокуратуры и других надзорных органов приведут конкретные примеры из практики защиты прав граждан в сфере ЖКХ.