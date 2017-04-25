В Чувашии назвали учителя года-2017

ТАНЦЫ С ОДУВАНЧИКОМ

Кроме того, в чебоксарском Дворце детского (юношеского) творчества состоялась торжественная церемония награждения победителей других республиканских профессиональных конкурсов педагогического мастерства.

Около 9,5 тысячи учителей работают в системе общего образования Чувашии, 6,2 тысячи педагогов трудятся в системе дошкольного образования.

«Помню свой первый день работы. Малыши только адаптировались и горько плакали, когда уходила мама. И я плакала вместе с ними. Выйдя на улицу, мы спели «каравай» для одуванчика. Тут я увидела десятки детских глаз с затаившимся в них вопросом: «А что же дальше?» Решение пришло моментально: «С кем же будет танцевать одуванчик?» И одуванчик своими пушинками выбрал всех детей, он танцевал со всеми. Так начался мой путь в мир детства», — эту трогательную и символическую историю поведала воспитатель Центра развития ребенка — детского сада № 178 города Чебоксары Наталия Машанова, признанная жюри конкурса воспитателем года.

Действительно, хороший педагог — фактически многодетный родитель, у которого все дети обласканы и окружены вниманием. Что подтвердила и самый классный классный — преподаватель истории лицея № 18 г. Новочебоксарска Елена Порфирьева. Которая к тому же уверена, что современный учитель должен быть креативен, но при этом понятен детям, для чего необходимо уметь ставить себя на место ученика.

А вот на плечи социального педагога года — учителя Верхнеачакской средней общеобразовательной школы Ядринского района Татьяны Яжейкиной легла еще и забота о семейных, материальных, внутриличностных проблемах подопечных.

Как сказала она в беседе с корреспондентом «Советской Чувашии», ее школа пусть и невелика, всего 182 ученика, но хлопот хватает. При этом Татьяна Анатольевна еще преподает культуру родного края, чувашский язык и литературу, а также возглавляет Ядринское районное отделение Чувашского национального конгресса и краеведческое объединение «Поиск» Детского дома творчества.

Мастерски владеет современными педагогическими техниками и технологиями педагог-психолог года — специалист Траковской средней общеобразовательной школы Красноармейского района Анастасия Васильева. Под ее началом подростки активно участвуют в тренинговых упражнениях в сенсорном кабинете школы. Сейчас главная их совместная забота — сдача ЕГЭ эффективно, без напряжения, нервов и слез.

В конкурсе «Педагогический дебют», который проводится в республике второй год, победила учитель-дефектолог средней общеобразовательной школы № 19 г. Чебоксары Татьяна Мигушова. На учительском поприще она действительно совсем недавно, Чувашский педуниверситет закончила лишь в 2015 году. Но уже имеет 8 публикаций в сборниках научных статей по результатам всероссийских научно-практических конференций, а о многочисленном участии в разного рода конкурсах, фестивалях, олимпиадах и говорить не приходится. Все полученные знания она применяет в работе с детьми.

Обращаясь с приветственным словом к этим и всем другим собравшимся в зале учителям, Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил им признательность за достигнутые успехи и заверил, что руководство республики и впредь будет создавать достойные условия для укрепления престижа учительского труда, от которого зависит приумножение интеллектуального потенциала Чувашии и России.

Ответное слово от имени всего педагогического сообщества произнесла учитель года-2017 — учитель истории Цивильской средней общеобразовательной школы № 2 Лариса Семенова. Уже в кулуарах она призналась, что в работе ее прежде всего вдохновляют улыбки и счастливые глаза детей, а конкурс она считает стартом к новым победам.

Отметим, конкурс «Учитель года Чувашии» проводится в республике с 1992 года. Победители республиканского этапа неоднократно становились лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года России». В 2017 году в конкурсе «Учитель года Чувашии» приняли участие 26 учителей — победителей муниципальных этапов.

КСТАТИ

Главной наградой лучшим педагогам стала премия Главы Чувашии в размере 150 тысяч рублей — учителю года, 100 тысяч рублей — воспитателю года и по 50 тысяч рублей — победителям конкурсов самый классный классный, социальный педагог года, психолог года.

Фото Олега Мальцева: Лучших педагогов 2017 года — дефектолога Татьяну Мигушову, учителя истории Ларису Семенову и психолога Анастасию Васильеву — объединяет не только женское очарование, но и постоянное стремление к совершенству.