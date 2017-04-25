Работа для умных и настойчивых

«СЧ» В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ

Как вы попали на журфак? Тяжело там было учиться? Где работали до «Советской Чувашии»? О чем чаще пишете? Вопросы от студентов отделения журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова сыпались один за другим, было видно: общаться с обозревателем «СЧ» Джульеттой Федоровой им действительно интересно. Встреча в стенах университета прошла в рамках празднования столетия газеты и состоялась вскоре после аналогичной беседы ребят с генеральным директором — главным редактором «Советской Чувашии» Владимиром Васильевым.

— Конечно, было неловко с непривычки, что студенты приветствовали меня стоя, да и мэтром журналистики, несмотря на работу в столь серьезном издании, я пока себя не считаю, — признается Джульетта. — Но, вспоминая свое студенчество, я понимала: в чем-то этим девушкам и юношам могу быть полезной. Как минимум хотела посоветовать им не лениться и везде себя пробовать.

Будущие журналисты интересовались и карьерой, и семьей, и творческими планами гостьи, спрашивали, правда ли, что журналистика — не женская профессия, любопытствовали, как же удалось не так давно победить во всероссийском конкурсе «Правда и справедливость»… Некоторые вопросы, например, о новых умениях, которые хотелось бы приобрести, даже заставили всерьез задуматься.

В заключение встречи ребята спросили: как быть, если работники СМИ не привечают их, молодых? На что получили ответ: умным и трудолюбивым дорога всегда открыта, но сказывается интенсивный ритм работы журналистов, и принять начинающих у них не всегда хватает времени. А значит, нужно просто попробовать постучаться в дверь еще раз.