Дарья завоевала младшего «Орфея»

На днях в Ростове-на-Дону завершился финал Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». В номинации «Продюсер телевизионной программы» победила студентка из Чувашии.

В этом году на конкурс, который академия Российского телевидения ежегодно проводит для студентов вузов, обучающихся по телевизионным специальностям, было представлено 359 работ из 40 городов России, в том числе и из Чебоксар. В каждой из девяти номинаций молодежного фестиваля были определены авторы самых интересных проектов.

Студентка 3-го курса отделения журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова Дарья Никонорова за программу «Большое путешествие», выходившую на телеканале «21+», получила «золотой» диплом и приз – статуэтку. Студенческая награда очень похожа на основную: если в национальной премии победителям вручают бронзовую фигуру Орфея, то в его «младшем» варианте силуэт мифологического героя вырезан в пластине. Победительницу поздравили известные ведущие главных телевизионных каналов страны.