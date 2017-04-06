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Подкормка укрепляет иммунитет

Выращивая рассаду помидоров в домашних условиях, многие овощеводы напрасно пренебрегают подкормкой. А ведь внесение в грунт дополнительных элементов питания позволяет существенно повысить жизнеспособность растений и укрепить их иммунитет. Крепкие, хорошо подкормленные кустики лучше приживаются после высадки, в короткие сроки проходя адаптацию на грядках, быстро развиваются, наращивая и зеленую массу, и корневую систему.
Для обеспечения рассады помидоров всеми необходимыми элементами питания опытные овощеводы рекомендуют провести как минимум две подкормки. Первую обычно проводят через неделю после пикировки сеянцев, вторую – через две недели после первой. Некоторые проводят и третью – за неделю до высадки рассады.
Самый простой способ удобрения рассады – полив раствором готовых минеральных удобрений, например, нитроаммофоской или агриколой-форвард. Эти составы содержат весь комплекс питательных соединений, нужных для гармоничного развития пасленовых культур, причем в сбалансированной концентрации. Применять готовые удобрения следует согласно инструкции на упаковке.
Поклонники органического земледелия, не использующие минеральные удобрения, могут провести подкормку рассады органикой – настоем птичьего помета, золы, дрожжевым раствором, вытяжкой из яичной скорлупы. К одному из самых полезных относят настой пекарских дрожжей. Считается, что полив грунта таким настоем увеличивает выносливость саженцев; предотвращает вытягивание ростков даже в условиях небольшого дефицита освещения за счет поступления дополнительных порций энергии; укрепляет иммунитет; активизирует формирование разветвленной корневой системы за счет повышения количества всасывающих мелких корешков.
В то же время увлекаться дрожжами не стоит, так как они активизируют процессы наращивания зеленой массы, которые важны только на первом этапе вегетации. Далее, когда растения вступают в фазу бутонизации, цветения и плодоношения, помидорам требуются повышенные дозы калия, фосфора и микроэлементов, обеспечить которые могут калийно-фосфорные удобрения, микроудобрения, органические настои (сброженный настой крапивы, навозная жижа и так далее) и зола.

Галина АРТЕМЬЕВА, Чебоксары

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Метки: Главное, .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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