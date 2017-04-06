Маткапитал поможет учиться

По иску заместителя прокурора Калининского района Чебоксар суд обязал городское Управление Пенсионного фонда РФ направить часть средств материнского капитала на обучение несовершеннолетних детей.

А история вышла такая.

Маму несовершеннолетних детей ограничили в родительских правах, их опекуном стала бабушка. И обе они не могли добиться разрешения на распоряжение частью материнского капитала, чтобы помочь детям получить образование. Пенсионный фонд, ссылаясь, на ограничение матери в родительских правах, отказал в этом.

Тогда опекунша отправилась «за справедливостью» в прокуратуру. Проверка показала, что налицо ущемление прав несовершеннолетних. Суд, удовлетворяя прокурорский иск, указал, что ответчик, отказывая заявителям в распоряжении частью средств материнского (семейного) капитала, не принял во внимание обстоятельства, послужившие основанием для ограничения матери в родительских правах – по состоянию здоровья. А также то, что указанные средства мать просит направить на образование своих несовершеннолетних детей, а не для приобретения материальных благ лично для себя.

В связи с этим суд пришел к выводу, что условия, предусмотренные ст. 11 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующей порядок направления средств маткапитала на получение ребенком образования, при удовлетворении требований прокурора соблюдаются.

Представители Управления ПФ не согласились с этим и обжаловали судебное решение в апелляционную инстанцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики отказала в удовлетворении жалобы ответчика. Исполнение судебного постановления взято прокуратурой на контроль.