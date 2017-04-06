ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:13 04.04.2017
8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»
13:15 06.04.2017
Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа
13:13 06.04.2017
Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
17:33 05.04.2017
Общественная акция «Вместе против террора» пройдет в Чебоксарах 8 апреля
17:32 05.04.2017
Представители СМИ Чувашии приняли участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта
15:23 04.04.2017
Глава Чувашии провел второе заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ
12:20 04.04.2017
Штангистка из Чувашии Наталья Хлёсткина принесла России первое «золото» чемпионата Европы по тяжёлой атлетике
12:18 04.04.2017
Михаил Игнатьев выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро
14:17 03.04.2017
В Чувашии стартуют экологические мероприятия по очистке и благоустройству территорий
12:06 03.04.2017
Платные парковки появятся в Чебоксарах в сентябре
13:43 01.04.2017
Стартовала заявочная кампания в загородные детские оздоровительные лагеря
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Право
Маткапитал поможет учиться

По иску заместителя прокурора Калининского района Чебоксар суд обязал городское Управление Пенсионного фонда РФ направить часть средств материнского капитала на обучение несовершеннолетних детей.
А история вышла такая.
Маму несовершеннолетних детей ограничили в родительских правах, их опекуном стала бабушка. И обе они не могли добиться разрешения на распоряжение частью материнского капитала, чтобы помочь детям получить образование. Пенсионный фонд, ссылаясь, на ограничение матери в родительских правах, отказал в этом.
Тогда опекунша отправилась «за справедливостью» в прокуратуру. Проверка показала, что налицо ущемление прав несовершеннолетних. Суд, удовлетворяя прокурорский иск, указал, что ответчик, отказывая заявителям в распоряжении частью средств материнского (семейного) капитала, не принял во внимание обстоятельства, послужившие основанием для ограничения матери в родительских правах – по состоянию здоровья. А также то, что указанные средства мать просит направить на образование своих несовершеннолетних детей, а не для приобретения материальных благ лично для себя.
В связи с этим суд пришел к выводу, что условия, предусмотренные ст. 11 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующей порядок направления средств маткапитала на получение ребенком образования, при удовлетворении требований прокурора соблюдаются.
Представители Управления ПФ не согласились с этим и обжаловали судебное решение в апелляционную инстанцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики отказала в удовлетворении жалобы ответчика. Исполнение судебного постановления взято прокуратурой на контроль.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Право, .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 77 queries in 0,696 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев