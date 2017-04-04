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Главное, Политика
«Мусорные» тарифы должны быть честными

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ ВСЕ РАСХОДЫ НА ПЛЕЧИ ЖИЛЬЦОВ

По поручению Президента России Владимира Путина 15 регионам страны увеличены лимиты финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В их числе Чувашская Республика, которая дополнительно получит на эти цели 323,3 млн. рублей. Об этом Глава республики Михаил Игнатьев сообщил на вчерашнем еженедельном совещании.
Сегодня работа по переселению продолжается в 9 муниципалитетах, остальные с ней уже справились. Основная часть дополнительных средств будет направлена в Чебоксары и Шумерлю. В целом по республике программа выполняется по графику – переселено 75 проц. жителей от запланированного, тогда как в среднем по стране 72 проц. То есть мы находимся в «зеленой зоне», напомнил Глава Чувашии.
Вновь зашла речь о тарифах на вывоз мусора. От жителей республики, представителей коммунальных организаций, управляющих компаний Чебоксар и Новочебоксарска поступает информация о том, что организации, осуществляющие сбор и вывоз ТБО, повысили цену на свои услуги более чем в два с половиной раза – до 500 рублей за куб. м.
Как известно, основные перевозчики мусора в столице республики — АО «Специализированное автохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство». Они представили расчеты на услуги по сбору, вывозу и утилизации ТКО на 2017 год с приложением расшифровок по отдельным статьям затрат. Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам провела анализ этих данных и установила, что стоимость услуг рассчитана с нарушением действующего законодательства.
«Экономически необоснованные расходы перевозчики хотят переложить на плечи потребителей. Они хотят получать прибыль, но при этом не надо переходить за рамки разумного», — подчеркнул Глава республики.
Республиканская Госслужба по конкурентной политике и тарифам направила документы для проведения проверки по признакам нарушения антимонопольного законодательства организациями – перевозчиками мусора в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике. Как отметил заместитель руководителя УФАС России по Чувашии Валерий Котеев, стоимость вывоза мусора согласно действующему законодательству не регулируется, поэтому повлиять на перевозчиков в УФАС не считают возможным.
Михаил Игнатьев напомнил, что Президент России не раз говорил о чрезвычайной важности решения проблемы утилизации мусора и твердых бытовых отходов, был случай, когда Владимиру Путину пришлось лично вмешаться в ситуацию с несанкционированными свалками в Московской области. «Это криминальная тема и здесь очень много вопросов. Имея огромные полномочия, вы должны работать вместе с нами на общий результат – на благо граждан Чувашской Республики», — обратился к представителю УФАС Михаил Игнатьев.
Разногласия усугубляет и отсутствие утвержденных нормативов перевода отходов из кубометров в тонны и обратно. В настоящее время такой документ, подготовленный Минстроем республики, находится на согласовании в прокуратуре.
Глава Чувашии поручил в ближайшее время установить временные нормативы накопления ТКО до согласования всех необходимых документов с надзорными органами.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов доложил о начале с 3 апреля экологического месячника по очистке и благоустройству территорий районов и городов Чувашии. Наиболее массовой планируется общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» с 15 апреля по 5 июня. В ходе нее пройдут субботники, сбор и вывоз отходов, озеленение, очистка и благоустройство родников. Как заметил Михаил Игнатьев, «такие мероприятия нужны. Прошу всех присоединиться к ним. Обращаю внимание, что необходимо уделить должное внимание посадке деревьев, в том числе на местах горельников 2010 года».

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Метки: Главное, Политика, , .

04.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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