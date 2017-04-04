«Мусорные» тарифы должны быть честными

По поручению Президента России Владимира Путина 15 регионам страны увеличены лимиты финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В их числе Чувашская Республика, которая дополнительно получит на эти цели 323,3 млн. рублей. Об этом Глава республики Михаил Игнатьев сообщил на вчерашнем еженедельном совещании.
Сегодня работа по переселению продолжается в 9 муниципалитетах, остальные с ней уже справились. Основная часть дополнительных средств будет направлена в Чебоксары и Шумерлю. В целом по республике программа выполняется по графику – переселено 75 проц. жителей от запланированного, тогда как в среднем по стране 72 проц. То есть мы находимся в «зеленой зоне», напомнил Глава Чувашии.
Вновь зашла речь о тарифах на вывоз мусора. От жителей республики, представителей коммунальных организаций, управляющих компаний Чебоксар и Новочебоксарска поступает информация о том, что организации, осуществляющие сбор и вывоз ТБО, повысили цену на свои услуги более чем в два с половиной раза – до 500 рублей за куб. м.
Как известно, основные перевозчики мусора в столице республики — АО «Специализированное автохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство». Они представили расчеты на услуги по сбору, вывозу и утилизации ТКО на 2017 год с приложением расшифровок по отдельным статьям затрат. Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам провела анализ этих данных и установила, что стоимость услуг рассчитана с нарушением действующего законодательства.
«Экономически необоснованные расходы перевозчики хотят переложить на плечи потребителей. Они хотят получать прибыль, но при этом не надо переходить за рамки разумного», — подчеркнул Глава республики.
Республиканская Госслужба по конкурентной политике и тарифам направила документы для проведения проверки по признакам нарушения антимонопольного законодательства организациями – перевозчиками мусора в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике. Как отметил заместитель руководителя УФАС России по Чувашии Валерий Котеев, стоимость вывоза мусора согласно действующему законодательству не регулируется, поэтому повлиять на перевозчиков в УФАС не считают возможным.
Михаил Игнатьев напомнил, что Президент России не раз говорил о чрезвычайной важности решения проблемы утилизации мусора и твердых бытовых отходов, был случай, когда Владимиру Путину пришлось лично вмешаться в ситуацию с несанкционированными свалками в Московской области. «Это криминальная тема и здесь очень много вопросов. Имея огромные полномочия, вы должны работать вместе с нами на общий результат – на благо граждан Чувашской Республики», — обратился к представителю УФАС Михаил Игнатьев.
Разногласия усугубляет и отсутствие утвержденных нормативов перевода отходов из кубометров в тонны и обратно. В настоящее время такой документ, подготовленный Минстроем республики, находится на согласовании в прокуратуре.
Глава Чувашии поручил в ближайшее время установить временные нормативы накопления ТКО до согласования всех необходимых документов с надзорными органами.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов доложил о начале с 3 апреля экологического месячника по очистке и благоустройству территорий районов и городов Чувашии. Наиболее массовой планируется общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» с 15 апреля по 5 июня. В ходе нее пройдут субботники, сбор и вывоз отходов, озеленение, очистка и благоустройство родников. Как заметил Михаил Игнатьев, «такие мероприятия нужны. Прошу всех присоединиться к ним. Обращаю внимание, что необходимо уделить должное внимание посадке деревьев, в том числе на местах горельников 2010 года».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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