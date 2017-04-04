Стали призерами по праву

Завершилась всероссийская олимпиада школьников по праву. В ее заключительном этапе, проходившем на днях в Волгограде, участвовали старшеклассники из 59 регионов страны, в их числе пять ребят из Чувашии.
Как рассказали юные знатоки права, состязания проходили в три этапа. В первой части (тестовой) у участников проверяли четкое знание законов страны. А вот во второй школьникам предлагали решить сложные, но интересные задачи: например, как применить определенный закон в той или иной ситуации. В третьем туре будущие юристы защищали свои эссе.
После защиты работ были подведены итоги состязания. Как сообщили в Центре внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, три представительницы команды нашей республики – Юлия Бойко, Анастасия Корсакова и Елена Лашина – заняли призовые места.
Все они – воспитанницы учителя истории, обществознания и права чебоксарского лицея №44 Елены Пустоваловой.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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