Стали призерами по праву

Завершилась всероссийская олимпиада школьников по праву. В ее заключительном этапе, проходившем на днях в Волгограде, участвовали старшеклассники из 59 регионов страны, в их числе пять ребят из Чувашии.

Как рассказали юные знатоки права, состязания проходили в три этапа. В первой части (тестовой) у участников проверяли четкое знание законов страны. А вот во второй школьникам предлагали решить сложные, но интересные задачи: например, как применить определенный закон в той или иной ситуации. В третьем туре будущие юристы защищали свои эссе.

После защиты работ были подведены итоги состязания. Как сообщили в Центре внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, три представительницы команды нашей республики – Юлия Бойко, Анастасия Корсакова и Елена Лашина – заняли призовые места.

Все они – воспитанницы учителя истории, обществознания и права чебоксарского лицея №44 Елены Пустоваловой.