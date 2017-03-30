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Главное, Коллизия
«Мусорные» расчеты

КОГДА ЗАПРОСЫ ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ

Сбор и утилизация мусора – тема актуальная, ведь она затрагивает каждого из нас. А в связи с тем, что в этом году перевозчики бытовых отходов стали просить за свои услуги ощутимо больше, вопрос встал особенно остро.
Как обстоят сегодня дела в «мусорной» сфере республики и из чего складываются «мусорные» цены, обсудили участники брифинга, который провела на днях Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам. За круглым столом делились мнениями руководитель Госслужбы Марина Кадилова, представители министерств и ведомств нашего региона, генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Николай Ермилов.
Стоимость сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов складывается из двух составляющих. И если тариф на утилизацию ТБО установлен Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам, то вторую составляющую, цену на сбор и вывоз мусора, перевозчики устанавливают сами. Этот момент и вызывает разногласия.
С начала года в Госслужбу начали поступать обращения от товариществ собственников жилья, управляющих компаний и организаций Чебоксар и Новочебоксарска, сигнализирующие о завышении перевозчиками стоимости сбора и вывоза ТБО более чем в два с половиной раза по сравнению с 2016 годом (500 руб. за куб. м и больше). Проанализировав расчеты стоимости услуг, предоставленные АО «Специализированное автохозяйство» и ООО «Специализированное автохозяйство», в ведомстве сделали вывод: перевозчики включают в графу своих затрат кассовые расходы, единовременное погашение целевых кредитов, погашение кредиторской задолженности и многое другое. Между тем, включение подобных расходов в стоимость услуги по сбору и вывозу ТБО противоречит требованиям действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета.
Результаты этого анализа были направлены управляющим компаниям, а также в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике для проверки. Ведь принятие мер реагирования на резкое увеличение стоимости услуг по сбору и вывозу ТБО – в сфере полномочий антимонопольного органа, посчитали в Госслужбе по конкурентной политике и тарифам. Однако со стороны УФАС активных действий, направленных на конечный результат — снижение цены на услуги и устранение сговора между перевозчиками, не последовало, прозвучало на брифинге. Вместо этого Госслужбе было вынесено предупреждение о прекращении необоснованного вмешательства в установление цены по сбору и вывозу ТБО. Ведомство попросили отозвать письма в адрес управляющих компаний и удалить информацию с его официального сайта.
«Данные действия могут свидетельствовать лишь об отсутствии заинтересованности в решении проблем населения, — прокомментировала Марина Кадилова, — о безразличном отношении к увеличению стоимости сбора и вывоза мусора, а также о возможном лоббировании интересов определенного круга лиц».
На брифинге также говорили об отсутствии нормативного акта, регламентирующего перевод отходов из кубических метров в тонны. Отмечалось также, что стоимость услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО должна быть экономически обоснованной и не должна резко расти. Управляющим компаниям необходимо содержать в чистоте контейнерные площадки для мусора, а нерадивым перевозчикам стоит отказаться от идеи экономить, оставляя мусор на несанкционированных свалках.

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Метки: Главное, Коллизия, , .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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