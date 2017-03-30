Социальные повысят, страховые доиндексируют

Как уже сообщалось, с 1 апреля на 1,5 проц. увеличиваются социальные пенсии. Этот вид пенсий индексируется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Коэффициент повышения утвержден постановлением Правительства РФ от 16 марта 2017 года № 307.

В Чувашии индексация коснется около 27 тысяч человек, рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда. В основном это социальные пенсии, а также вторые пенсии инвалидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих, жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям граждан. В повышенном размере эти виды пенсий будут выплачиваться всем получателям – как работающим, так и неработающим.

Социальная пенсия назначается тем, кто по каким-­либо причинам не может получать страховую пенсию. Такие пенсии устанавливаются при наступлении престарелого возраста, в случае инвалидности или потери кормильца и финансируются из государственного бюджета.

По данным отделения, средний размер социальных пенсий в республике увеличится на 113 руб. и составит 7,7 тыс. руб., детям-­инвалидам и инвалидам с детства 1 группы – 12,1 тыс. руб.

Кроме того, c 1 апреля будут доиндексированы страховые пенсии на 0,38 проц., стоимость пенсионного балла увеличится на 30 коп. и составит 78 руб. 58 коп. (сейчас 78 руб. 28 коп.). Напомним, основная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам была произведена с 1 февраля на 5,4 проц. Тогда в республике пенсии по старости повысились в среднем на 627 руб. Вместе с апрельской доиндексацией рост страховых пенсий составит обещанные правительством 5,8 проц. В Чувашии средний размер пенсии по старости достигнет 12,8 тыс. руб.