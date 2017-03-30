Главное Посадите амарант – не пожалеете Трудно найти более оригинальное украшение для сада, чем цветущий амарант хвостатый. Это удивительное растение отличается пышной зеленью листвы и милыми свисающими «хвостиками» соцветий.

Вырастить амарант просто. Это эффектное растение к условиям жизни абсолютно нетребовательно. Многие выращивают его прямым посевом в грунт, я же ежегодно – через рассаду, тогда оно зацветает раньше.

Семена высеваю на рассаду во второй половине апреля, не заделывая их в почву, а лишь слегка припудривая торфом либо мелким песком. Всходы появляются на 8-18-й день после посева. Растут сеянцы так медленно, что сложно поверить, будто эти былиночки вскоре превратятся в мощные высокие кусты. Только через 15-20 суток при температуре выше 20о амарант начинает прибавлять в росте.

На клумбу подросшие кустики высаживаю в мае, когда установится теплая погода без риска возвращения заморозков, в слегка наклонном положении, заглубляя вплоть до первого листа. Между растениями оставляю расстояние не меньше 40 см. Пока рассада приживается, обязательно поливаю ее, пропалываю и рыхлю почву. А через две недели после высадки подкармливаю комплексным минеральным удобрением. Чтобы облегчить уход, мульчирую почву под растениями скошенной травой. В дальнейшем все как обычно: прополка, подкормки, рыхление.

При хорошем уходе кустики вырастают мощными, крепкими, высотой 75-120 см. А где-то к середине – концу июня амарант зацветает полуметровыми изящными соцветиями, собранными в кисточки глубоких карминно-красных и пурпурно-розовых оттенков. Кстати, эта культура отлично смотрится и в одиночной посадке. Елена СЕРГЕЕВА, Моргаушский район

Метки: сад и огород.



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