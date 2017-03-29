Молодые профессионалы проходят отбор

И СПРАВЛЯЮТСЯ С НЕВЫПОЛНИМЫМИ ЗАДАНИЯМИ

«Будущее сегодня – за рабочими профессиями», – уверена учащаяся факультета радиотехники Санкт­-Петербургского электротехнического колледжа Татьяна Шаповалова, приехавшая в Чебоксары на отборочные соревнования финалистов V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В группе молодых электротехников Татьяна – единственная представительница прекрасного пола. Но профессиональных испытаний девушка не боится: «Сейчас я учусь на четвертом курсе и одновременно работаю в компании, так что опыт все же небольшой есть. То, что среди соперников парни, меня не пугает. Я сама выбрала технический колледж, потому что влюбилась в одного мальчика, который там учился. В итоге он не выдержал нагрузки и ушел, а я осталась, потому что по­-настоящему увлеклась радиоэлектроникой».

Вот таких увлеченных прикладными техническими науками юношей и девушек собралось на отборочном туре в Чебоксарах около четырех десятков, все они – победители региональных чемпионатов из 26 субъектов России, в том числе и Чувашии. За четыре дня состязаний, что будут проходить в Межрегиональном центре компетенций (далее МЦК) в области промышленных и инженерных технологий, недавно открывшемся в столице Чувашии на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, им предстоит показать свои навыки и умения в направлениях «Электроника» и «Лабораторный химический анализ».

– Сложность заданий чемпионата в том, что они практически невыполнимы по времени, – приоткрыл секрет испытаний профмастерства главный эксперт по компетенции «Электроника», преподаватель Уральского радиотехнического колледжа Анатолий Шестаков. – Именно в таких экстремальных условиях, как правило, и выявляются лучшие. Мы смотрим на качество выполнения работ, умение участников работать со схемами и в специализированных программах, соблюдать технику безопасности, оперативно ликвидировать неисправности.

По итогам этих состязаний лучшие молодые специалисты выйдут в финал чемпионата WorldSkills Russia, который состоится с 16 по 19 мая в Краснодаре. Напомним, если раньше отборочные соревнования проводились по федеральным округам, то теперь они проходят по блокам компетенций в регионах, как, например, в Чебоксарском МЦК.

На чемпионатах в Хабаровском крае, Ленинградской области и в Москве уже прошел отбор финалистов по таким направлениям промышленного производства, как фрезерные и токарные работы на станках с числовым программным управлением, мехатроника, сварка, мобильная робототехника и другие.

В церемонии открытия отборочных состязаний в Чебоксарах приняли участие министр образования и молодежной политики Чувашии Юрий Исаев, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» Дмитрий Глушко, депутат Госдумы России от Чувашии Алена Аршинова, директор Центра по международным программам АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алексей Пономаренко и другие. Принимал гостей директор Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей Судленков.

– Чувашия стала вторым регионом России, вступившим в движение «Молодые профессионалы».

АВТОГРАФ К 100­-ЛЕТИЮ “СЧ”

«Столетие – это исторический юбилей! Эта дата наполнена славными победами и героическими судьбами тружеников! Желаю вам удачи и новых героев, развивающих Россию! Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Дмитрий Глушко

С 2012 года в республике прошло четыре региональных чемпионата, в которых приняли участие более 300 студентов, молодых рабочих и 250 экспертов, – сказал министр образования Чувашии в своем приветственном слове. Юрий Исаев также отметил всех тех, благодаря кому в 2015 году мы выиграли федеральный конкурс по созданию на территории России семи межрегиональных центров компетенций и открыли в Чебоксарах МЦК по направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника».

По словам Алексея Судленкова, в центре созданы тренировочный полигон для подготовки региональных команд и национальной сборной к участию в конкурсах профмастерства, а также учебная площадка для разработки и апробации экспериментальных образовательных программ и технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50. Это 27 современных лабораторий и 9 высокотехнологичных учебно-производственных мастерских.

Именно такие центры сегодня и призваны совершенствовать систему профессионального образования в России, считает заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» Дмитрий Глушко.

– На примере чебоксарского МЦК мы видим, каким образом должна выглядеть сама среда профессионально-образовательной организации и на каком оборудовании необходимо осуществлять обучение – том самом, что стоит сегодня на реальном производстве, – обратил внимание Дмитрий Евгеньевич. – При этом немаловажно, кто передает молодому поколению умения и знания. Это мастера производственного обучения, которые сами должны владеть современными технологиями. Вот почему наш Союз проводит занятия для мастеров производственного обучения. Например, в прошлом году мы переобучили порядка 800 преподавателей, кстати, 21 из них – из Чувашской Республики. И эта работа будет продолжена. Мы планируем ежегодно переобучать до пяти тысяч преподавателей, чтобы они могли передавать качественные знания своим студентам.

Так что работодателям теперь не нужно будет тратить время и средства на переобучение выпускников колледжей. Кроме того, сегодня опытные работники предприятий и сами могут поучаствовать в чемпионатах молодых профессионалов. На днях в МЦК начнется обучение экспертов, которые будут оценивать подготовку молодых специалистов в рамках демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Среди обучающихся – главный конструктор одного из наших крупных предприятий.