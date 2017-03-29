Учредителю и директору «прописана» колония

Ленинский районный суд Чебоксар признал учредителя ООО «СортСемОвощ» (Ядринский район) Владимира Матвеева и директора этого общества Сергея Сугутского виновными в мошенничестве при получении выплат.
Как установили следователи УФСБ России по Чувашии, расследовавшие уголовное дело, Матвеев и Сугутский в декабре 2015 года представили в Минсельхоз республики фиктивные финансово-хозяйственные документы. В них шла речь о якобы понесенных затратах на строительство гидротехнического сооружения на сумму более 50 млн. рублей, а также приобретении мелиоративного оборудования стоимостью свыше 10 млн. рублей.
Но фактически значительная часть работ, указанных руководителями в отчетах, ими не была выполнена, а оборудование не закуплено. На основании фиктивных документов предприятию в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы выделены субсидии – более 26 млн. рублей. Матвеев и Сугутский обналичили неправомерно полученную сумму и похитили.
Суд приговорил учредителя ООО к трем годам лишения свободы и к штрафу в 500 тыс. рублей, а директора к сроку в два года и 200-тысячному штрафу. Оба должны отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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