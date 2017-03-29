Приглашает «Фиеста»

Как остановить непрерывный отток сельской молодежи в крупные города? Одну из острейших проблем современной глубинки пытаются решить как федеральные, так и региональные власти, создавая условия для молодых семей. Строятся фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады и школы, предусмотрены гранты для поддержки бизнес-проектов, в том числе для начинающих фермеров, восстанавливаются кинозалы, другие досуговые центры. В селе Моргауши по просьбам родителей открылся развлекательный центр «Фиеста» Моргаушского райпо.

На площади 1200 квадратных метров разместились кафе, банкетный, общий залы, танцпол, детский игровой зал. К услугам местной ребятни – батуты, игровые автоматы, аттракционы и просторное детское кафе, в котором можно провести день рождения и встретиться с друзьями. В сельской местности в отличие от городов подобные развлекательные центры пока редкость.

С праздником, а Фиеста – это традиционный праздник народов Латинской Америки и Испании, жителей и гостей села поздравили заместитель председателя Кабинета Министров республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Валерий Павлов, глава Моргаушского района Ростислав Тимофеев, председатель совета Моргаушского райпо Борис Андреев.

Сергей Артамонов поблагодарил райпо за создание досугового центра для сельской молодежи, новые рабочие места для жителей района и выразил надежду, что моргаушская молодежь будет меньше мигрировать в крупные города, а останется работать на родной земле.

Руководитель потребсоюза отметил, что Моргаушское райпо, один из лидеров Чувашпотребсоюза и Центросоюза России, делает многое для развития района, и выразил благодарность Кабинету Министров республики, администрации района, сельчанам за поддержку потребительской кооперации. Только за последние пять лет в развитие села, строительство новых торговых объектов, предприятий общественного питания Чувашпотребсоюзом вложено свыше 1,4 млрд. рублей, построено 140 новых объектов.

После вручения символического ключа право перерезать красную ленту доверили почетным гостям и юным посетителям центра. Попозировав в объективы фото- и видеокамер, малыши устремились в игровой зал, где с развлекательной программой и конкурсами их ждали клоуны-аниматоры.

– Мы с супругом родились и выросли в Моргаушах, -– говорит Надежда Перлова, – решили не уезжать, остаться здесь. По выходным с супругом обычно ходим в бассейн, дочку приходится оставлять с бабушкой, она пока маленькая. Теперь есть куда пойти всей семьей. Сами видите, Маше очень нравится. Поиграли с песком, на батут нам пока рано, теперь в сухой бассейн. Раньше выезжали в Чебоксары в такие игровые центры. Теперь все под боком.

– Через неделю внучке исполнится два года, – добавляет бабушка Елена Поликарповна, – со взрослыми ей уже скучно, тянется к детям. День рождения обязательно отметим здесь.

При строительстве, как заверил нас подрядчик, использовались самые современные, экологичные строительные и отделочные материалы. Дизайнерам удалось создать уютную атмосферу, которую местная ребятня вместе с клоунами-аниматорами оценила на пять с плюсом. Стильный интерьер в залах, где будут проходить молодежные дискотеки, творческие встречи, корпоративы, юбилеи.

Моргаушское райпо – одно из главных градообразующих предприятий района. Только за 2016 год в бюджеты всех уровней уплачено более 47 млн. рублей. Кооператоры традиционно имеют неплохие показатели среди организаций Чувашпотребсоюза в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании, аптечной деятельности, производстве, заготовке молока. А еще райпо организует новогодние представления для детей из многодетных, малообеспеченных семей и турниры по волейболу, легкой атлетике. Своим новым объектом кооператоры еще раз подтвердили свою социальную ответственность.

Надежда АНТОНОВА

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