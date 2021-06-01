Виновник смертельного ДТП в Моргаушском районе покалечил еще одного ребенка

Пока шло разбирательство со смертельным ДТП,

В конце прошлого года отдел по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашской Республике завершил разбирательство по факту смертельной аварии в Моргаушском районе. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой материалы уголовного дела были направлены в Моргаушский районный суд.

По версии следствия, в столкновении школьного автобуса ПАЗ-32053-70 и «Лады Приоры» 4 сентября прошлого года однозначно был виноват водитель автобуса — 69-летний житель села Моргауши. На 13 километре автодороги «Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск» он, не притормозив, выехал на перекресток и создал помеху транспортному средству, имеющему право на первоочередное движение в намеченном направлении.

За сухими строками протокола осмотра места происшествия — трагедия семьи из деревни Шупоси Моргаушского района, семьи, которая в результате ДТП стала меньше вдвое. В больнице от тяжелейших травм скончался 34-летний водитель «Приоры» и его 7-летняя дочь. 8-летнему сыну в аварии тоже досталось, но он выжил, получив серьезные увечья.

Сентябрьским утром отец вез детишек в школу, когда на нерегулируемом перекрестке ему перегородил дорогу школьный пазик. Управлявший им местный житель, грубо нарушивший правила дорожного движения, должен был забрать детей из ближайшего населенного пункта и доставить в учебное заведение. К счастью, эти школьники в автобус сесть не успели.

Следствие тщательно изучило все обстоятельства ДТП, видеозаписи, показания очевидцев. Все данные, в том числе результаты ряда судебно-медицинских и судебно-автотехнической экспертизы, назначенных в рамках расследования уголовного дела, свидетельствовали о вине водителя автобуса.

Как сообщил старший следователь отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии майор юстиции Иван Петренко, жителю села Моргауши было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 5 ст. 264 Уголовного кодекса). В конце года материалы с утвержденным обвинительным заключением поступили в Моргаушский районный суд. Но судебное разбирательство неожиданно затянулось.

Обвиняемый, который сначала ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения, что предусматривает полное согласие с доводами обвинения, стал утверждать, что легковой автомобиль двигался с очень высокой скоростью, а дети в салоне не были пристегнуты. Мол, именно эти обстоятельства, а не его непредсказуемый и противоправный дорожный маневр, привели к трагическим последствиям.

При такой позиции защиты рассмотреть дело в особом порядке не представлялось возможным, была назначена еще одна автотехническая экспертиза, чтобы установить скорость «Приоры». К слову, специалисты пришли к выводу, что легковушка ехала со скоростью от 74 км/ч (минимум) до 90 км/ч (максимум), в пределах разрешенных показателей.

Прокурор Моргаушского района Валерий Шоркин запросил для обвиняемого наказание в виде четырех лет лишения свободы, суд удалился в совещательную комнату.

Но желание подсудимого всеми способами смягчить свою вину, что в итоге затянуло суд, обернулось еще одной трагедией. Сев за руль, на этот раз личного микроавтобуса, немолодой мужчина снова покалечил ребенка. Вечером 11 мая во дворе дома по улице Коммунальной в селе Моргауши, где неподалеку расположен детский сад, он совершил наезд на пятилетнюю девочку, которая шла в сопровождении дедушки. И опять водитель не успел среагировать, когда ребенок отбежал от дедушки и оказался возле машины. Тяжелый ГАЗ-2752 переехал через малышку, за жизнь которой продолжают бороться врачи…

Тут и подоспел приговор по первому ДТП. Несмотря на уловки адвокатов, вина подсудимого была признана доказанной, его приговорили к двум с половиной годам в колонии-поселении. В этом случае мнение многих жителей Моргаушского района, что ему следовало отправиться туда гораздо раньше, а не продолжать ездить за рулем, представляется абсолютно справедливым…