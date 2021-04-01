Новая школа в деревне Кашмаши может стать «пилотом» среди сельских школ

Здесь планируется внедрить кластерный подход в организации учебного процесса.

Это учебное заведение в Моргаушском районе стало известным четыре года назад, когда его закрыли ввиду аварийности. Детей пришлось возить в райцентр, что не устраивало родителей, об этом много сообщалось в СМИ. Но вскоре было принято решение о строительстве новой школы на 108 ученических мест. В августе 2020 года райадминистрацией заключен контракт на строительство с ООО «Модуль».

В минувшую среду на объекте побывал Глава республики Олег Николаев. Сметная стоимость строительства — более 171 млн рублей. По словам директора подрядной организации Ирека Ракипова, освоено около трети этих средств, что укладывается в график. Это подтвердил и глава райадминистрации Ростислав Тимофеев. По контракту, объект должен быть сдан к концу августа этого года.

Немало работ необходимо выполнить на благоустройстве прилегающей территории, предстоит также построить дорогу по близлежащей улице до школы. В настоящее время проект проходит экспертизу. В ходе работ подрядчик предложил заменить обычное покрытие на игровых площадках на более современное и практичное — прорезиненное, что потребует дополнительно порядка 6 млн рублей.

Основное здание должно быть завершено в июле, в оставшийся месяц надо успеть выполнить благоустройство, прокладку коммуникаций. При этом Глава республики отметил, что при необходимости готов проводить рабочие совещания по ходу строительства. Учебное заведение еще необходимо лицензировать, и чтобы не затягивать с этим, надо заранее привлекать для экспертиз пожарных, технадзор, другие контролирующие органы, предложил Глава.

Более детальный разговор о ходе строительства состоялся на совещании в районной администрации с участием вице-премьера — министра образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой, представителей республиканской службы единого заказчика, местных депутатов. По словам министра и руководителя службы, сомнений в своевременной сдаче объекта нет. Олег Николаев поручил назначить на май контрольную оценку хода благоустройства пришкольной территории.

Не менее оживленно обсуждалась концепция организации работы новой школы, которую представил глава райадминистрации Ростислав Тимофеев. При ее разработке учитывался известный острый запрос на специалистов аграрного труда, отметил он. В школах сейчас многому учат, но вот отношение детей непосредственно к труду как бы отодвигается. Пора вернуться к хорошо поставленному обучению трудовым навыкам, как было в советских школах. В основе обучения должны быть, в том числе, договорные отношения с сельхозпроизводителями и профильными учебными заведениями, подчеркнул Тимофеев.

Концепция предполагает несколько ступеней дополнительного обучения. На второй, в частности, для 5-9 классов намечается углубленное изучение отдельных предметов, включая также домоводство, швейное дело, кулинарию и подготовку по агротехнологическому профилю. В 10-11 классах будет уже более основательное изучение, в том числе автодела, растениеводства.

Алла Салаева отметила, что идея данной концепции исходит от главы администрации и его команды, что ценно — значит, руководство района всерьез озадачено будущим кадрового аграрного потенциала района. Концепция обсуждалась уже с министром сельского хозяйства, Чувашским аграрным университетом. «Такое решение дает точку роста для всех и всего, — подчеркнула министр. — В том числе для роста зарплаты педагогов новой сельской школы».

Рассматривается возможность организовать в школе тепличное хозяйство, ввести курсы по хлебопечению и сыроварению. Наверное, не каждый выпускник школы решит связать свою жизнь с сельским хозяйством. Но у каждого ученика будет возможность получить уникальные знания и навыки, которые могут пригодиться в жизни, считает Алла Салаева.

Как сказал Олег Николаев, такой подход позволит объединить дошкольное, среднее и высшее образование, а также вовлечь в образовательный процесс науку и бизнес. К примеру, подготовкой педагогов аграрной школы серьезно займется Чувашский государственный аграрный университет. Он также готов направлять туда преподавателей, чтобы те вели узкоспециализированные дисциплины.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Образовательный кластер позволит давать знания детям таким образом, что они уже с первых классов будут вовлекаться в процесс своей будущей трудовой деятельности. Такой подход максимально соответствует современным стандартам и в будущем позволит претендовать на дополнительную поддержку со стороны федерального центра. А дети уже в раннем возрасте смогут углубленно изучать отдельные предметы и на практике знакомиться с современными решениями в области науки и технологий».

На совещании также обсудили тему строительства футбольного поля в селе Моргауши. Как отметил Глава республики, этот вопрос «с бородой». На строительство десяти футбольных полей с искусственным газоном в республиканском бюджете предусмотрено более 300 млн рублей — по 30 млн рублей на каждое. Одно из них должно было появиться в Моргаушах, но проект не прошел конкурсный отбор из-за большого завышения цены — сметная стоимость заявленного строительства составляла более 48 млн рублей. Руководству района предложено скорректировать проект и подать заявку для его включения в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2022 год.

На территории Тораевского сельского поселения Олег Николаев ознакомился с проектом капитального ремонта участка автомобильной дороги межмуниципального значения «Моргауши — Тораево — автотрасса «Сура». По плану участок автодороги протяженностью 7 км, соединяющий Моргаушский и Ядринский районы, должны капитально отремонтировать в 2023 году. Проектом предусмотрена замена конструкции дорожной одежды на асфальтобетон, строительство тротуара, обустройство наружного освещения и новых остановочных пунктов. В ближайшее время проектно-сметную документацию по объекту направят на экспертизу.

В ходе поездки Олег Николаев посетил одно из ведущих промышленных предприятий республики — ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», располагающееся на территории Моргаушского района. Завод производит специализированные цистерны и емкости самого разного назначения, исполняет даже заказы ГК «Роскосмос». О новых проектах и дальнейшем развитии предприятия рассказал его генеральный директор Владимир Бакшаев. Предприятие расширяется, в том числе благодаря поддержке со стороны правительства региона. Согласно принятой им нормы, при реализации крупных инвестиционных проектов земельный участок инвесторам предоставляется без аукциона. Данной преференцией воспользовался «Сеспель» при расширении своих площадей. Как заявил журналистам Глава республики, такая преференция для инвесторов продолжает действовать, в частности, без аукциона была предоставлена земля инвестору для реконструкции Чебоксарского аэропорта.

Фото чувашинформ.рф

Строительство школы в Кашмашах ведется по плану, ее обещают сдать к 1 сентября.