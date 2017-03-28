В Чувашии собрались законодатели со всего Приволжья

БЕЗ ПАТРИОТИЗМА НЕТ ЭКОЛОГИИ

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«Вот посмотрите, пятого марта мы посадили сюда кресс-­салат, и сколько уже выросло!» – директор «Водоканала» Владимир Васильев показывает на стройные ряды рассады, наглядно демонстрирующие гостям способы использования обезвоженного осадка, кека, полученного после очистки забранной из Волги воды. Комплекс сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная», введенный в эксплуатацию прошлым летом, позволил прекратить сброс промывных вод в реку. Это улучшило экологическую обстановку не только в Чебоксарах, но и в расположенных ниже по течению регионах.

Побывавшие на станции «Заовражная» и понаблюдавшие за работой передового для России комплекса – участники 49-го заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти регионов ПФО, проходившего на прошлой неделе в чувашской столице. Один из двух главных вопросов, обсуждавшихся на встрече, касался обращения с отходами производства и потребления, и не случайно представителей регионов принимала у себя именно наша республика. Как не случайно посетили они не только комплекс по обработке осадков, но и еще два объекта, заметно подтянувших экологический рейтинг региона.

…«Здесь прибывающие машины взвешиваются», – начинается экскурсия по полигону ЗАО «Управление отходами» в Чебоксарах. «Три тонны», – отмечает кто-то вслух общий вес прошедших по платформе членов делегации. А сами гости с удовольствием отметили, что свалка, на которую поступает мусор из Чебоксар, Новочебоксарска и районов Чувашии, – и не свалка вовсе, а полигон, где твердые бытовые отходы сортируются и прессуются, а часть их складируется аккуратными тюками.

Следующее место дислокации – «Биологические очистные сооружения» в Новочебоксарске, где занимаются очисткой сточных вод. В первом же цехе и гости, и журналисты пытаются дышать через раз, настолько невыносимым кажется запах. Впрочем, тут же кто-то замечает, что лет пять назад подобный неприятный шлейф «ароматов» стоял и вокруг цехов, на улице.

А глава администрации Новочебоксарска Игорь Калиниченко вспоминает, насколько город был зависим от направления ветра – «страдали аж до тошноты, сегодня же благодарны команде БОС за отсутствие запаха».

Ознакомившись с работой комплекса, напоследок делегация заглядывает еще в один цех – ультрафиолетовой доочистки. Сегодня это одна из самых передовых технологий в обработке стоков, которая помимо Чувашии применяется лишь в нескольких регионах России.

Закончив осмотр, представители законодательных органов власти Башкирии, Удмуртии, Оренбургской, Саратовской областей и других регионов собрались в Доме правительства для серьезного разговора.

В своем приветственном слове Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что в регионе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Недаром ни разу с 1968 года у нас не прерывалась традиция проведения финальных республиканских соревнований игр «Зарница» и «Орленок». Активно развиваются поисковое и кадетское движение, а в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию здания новой кадетской школы.

«В год, провозглашенный Президентом России Годом экологии, мы проводим множество мероприятий экологической направленности, – отметил Игнатьев. – Сегодня Чувашия входит в пятерку самых экологически благополучных субъектов Российской Федерации. Мы и в дальнейшем будем работать на результат».

О нормативно-правовом регулировании патриотического воспитания и региональных программах такого воспитания доложил коллегам заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Паньшин. В 2015 году, рассказал он, была принята государственная программа по патриотическому воспитанию, аналогичные документы должны были появиться и в регионах. Но в Татарстане, Чувашской Республике и Кировской области региональные программы еще не приняты. Правда, стоит оговориться, что отдельные положения содержатся в законах о молодежи и молодежной политике некоторых субъектов, в том числе и Чувашии.

«Чувство патриотизма у молодежи не обязательно должно иметь ярко выраженный военизированный или политический оттенок. Прежде всего, необходимо обеспечить воспитание у подрастающего поколения системы нравственных ценностей и установок, включая любовь к своей Родине, осознание роли, места и ответственности личности перед обществом», – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента.

Говорил Паньшин и о значимости всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», проектах «КаДетство» и «Оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец». Коснувшись тонкостей законодательства, пояснил – сегодня не разработаны нормы продовольственного и вещевого довольствия кадетских учреждений интернатного типа. И поэтому разница в обеспечении кадет и воспитанников суворовских училищ достигает 1,8 раза.

С докладом о практике применения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления выступил председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов. Он обратил внимание, что в республике сформирована необходимая правовая база в сфере обращения с отходами и готовятся конкурсные процедуры для выбора регионального оператора. Еще раз рассказав об объектах, на которых в тот день побывали гости республики, Филимонов упомянул и о возникших проблемах. Например, несколько выросли тарифы на вывоз ТКО. А еще некоторые операторы решили, что платить за размещение мусора на полигоне для них – дорого, и в результате стали возникать стихийные свалки.

Владимир КАПКАЕВ, Председатель Саратовской областной Думы:

– Мы посетили мусороперерабатывающее предприятие. И с Чувашией, и с нашей областью работает одна и та же структура по строительству мусороперерабатывающих заводов – это «Управление отходами». В целом, мы прошли примерно одинаковый путь, но, несмотря на это, есть вопросы, для решения которых мы с Чувашской Республикой должны обменяться опытом. К примеру, меня приятно удивили уровень очистки воды, работа «Водоканала».

Заседание Ассоциации могло бы превратиться в скучное мероприятие, если бы не живая заинтересованность в поднятых вопросах всех ее участников, один за другим вступавших в диалог. Так, не стал приукрашивать ситуацию и рассказал об утилизации отходов в своем регионе как на духу председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. На территории края, по его словам, работает множество промышленных предприятий – а это означает более тысячи видов отходов производства и потребления. И если в 2016 году образовалось более 39 млн. тонн отходов, то утилизировано было лишь 18 из них. «Ужасно, да?» – прозвучало в зале. А Сухих продолжил дальше, обозначив важную проблему – несанкционированные свалки медицинских отходов…

«По итогам заседания Ассоциация выйдет с законодательной инициативой для выполнения задач, которые ставятся руководством страны в Год экологии», – сказал в заключение встречи координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов России Фарид Мухаметшин.

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: