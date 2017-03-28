Ради семейного бюджета

За ряд должностных преступлений суд приговорил бывшего директора центра социального обслуживания населения Аликовского района к году и десяти месяцам условного лишения свободы.

Установлено, что с января 2012 по июль 2015 года директор неправомерно устанавливала к окладу водителя (своего супруга) повышающий коэффициент (1,3 вместо 1,02), а также 20-­процентную доплату от оклада, которые не были предусмотрены положением об оплате труда и штатными расписаниями. В итоге ему была излишне выплачена заработная плата в размере свыше 170 тыс. рублей.

В СУ СКР по Чувашии сообщили, что сейчас в суде на рассмотрении находится гражданское дело по иску районного прокурора о взыскании суммы ущерба, причиненного центру социального обслуживания населения.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной прокуратурой Аликовского района проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.