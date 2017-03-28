Ради семейного бюджета

За ряд должностных преступлений суд приговорил бывшего директора центра социального обслуживания населения Аликовского района к году и десяти месяцам условного лишения свободы.
Установлено, что с января 2012 по июль 2015 года директор неправомерно устанавливала к окладу водителя (своего супруга) повышающий коэффициент (1,3 вместо 1,02), а также 20-процентную доплату от оклада, которые не были предусмотрены положением об оплате труда и штатными расписаниями. В итоге ему была излишне выплачена заработная плата в размере свыше 170 тыс. рублей.
В СУ СКР по Чувашии сообщили, что сейчас в суде на рассмотрении находится гражданское дело по иску районного прокурора о взыскании суммы ущерба, причиненного центру социального обслуживания населения.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной прокуратурой Аликовского района проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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