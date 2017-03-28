«Ольдеевская»: овощи с родной земли

У АГРОФИРМЫ ВЫСОКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ

ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» в очередной раз подтвердило свою лидирующую позицию в овощеводческой отрасли. На прошлой неделе на его базе прошло Всероссийское совещание по теме реализации программы импортозамещения в тепличном овощеводстве в современных экономических условиях.

Презентацию предприятия проводила председатель Совета директоров ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Беликова. Она отметила, что главной миссией агрофирмы остается производство свежих, экологически чистых овощей и молока для жителей как Чувашии, так и других регионов России. Фирма имеет более 25 га зимних остекленных теплиц, 0,48 га из них – под рассадным комплексом. Потребители по достоинству оценивают выращиваемые здесь огурцы, томаты и зеленную продукцию. В 2016 году со всей площади защищенного грунта собрано 10169,7 тонны овощей при урожайности 40,45 килограмма с одного квадратного метра.

Евгения Алексеевна, стоявшая у истоков создания агрофирмы и много сделавшая для ее развития, с удовольствием показывала гостям современнейшие теплицы, охотно делилась опытом. В последние пять лет в «Ольдеевской» интенсивно обновляются основные фонды. Введены в эксплуатацию 16,3 га модифицированных теплиц вместо старых постройки начала 1980-х годов. А пуск новых теплиц с автономными котельными позволил снизить общий расход газа с 35 млн. куб. метров до 24 млн. куб. метров. Одновременно на 25–30 проц. снизилась себестоимость продукции. Новые теплицы оснащены энергосберегающими экранами, имеют более совершенную систему теплоснабжения, что позволяет более гибко управлять ростом и развитием растений.

Гости с особым интересом расспрашивали об особенностях выращивания овощей в теплице, в частности, о применении кокосового субстрата.

Должное развитие получает молочное направление предприятия, которым оно занимается вот уже девять лет. В минувшем году средний надой на одну корову составил 8211 литров – это самый высокий показатель в Чувашии. В настоящее время агрофирма имеет статус племенного завода по черно-пестрому скоту. В планах на ближайшие два года – строительство нового коровника и обеспечение годовых надоев молока объемом 9 и более тысяч литров на одну голову.

Агрофирма сильна крепким и сплоченным коллективом. Тепличницы, агрономы, слесари, операторы, инженерные службы, транспортный цех, животноводы – в них заложен секрет успеха. У работников «Ольдеевской» напряженный график в течение всего года, а в эти дни здесь по-настоящему горячая пора. В торговлю отправляются партии свежих огурцов, зреют томаты. Продукцию агрофирмы ждут покупатели и родной Чувашии, и соседних областей.

Аркадий МУРАВЬЕВ, президент Ассоциации «Теплицы России»:

– Отличие «Ольдеевской» от других тепличных комбинатов страны, прежде всего, в том, что агрофирма очень активно модернизируется. Построенные здесь в последние годы новые теплицы позволили сократить лишние издержки, что благоприятно сказалось на отпускных ценах, в итоге – на снижении потребительских. Я уже не говорю, что теплицы стали более продуктивными, с более высоким выходом продукции.

Фирма правильно сделала также, отказавшись от старой котельной. Новые модульные котельные находятся непосредственно на блоке теплиц – это экономит энергоресурсы. Иными словами, фирма показывает, что главное – сделать не просто больше, но и с наименьшими издержками.

Хотелось бы еще отметить высокую креативность, творческий подход к делу менеджмента предприятия. Так что «Ольдеевская» занимает достойное место в тепличной сфере России.