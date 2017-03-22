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«Проект должен работать на перспективу»

УЧАСТНИКИ «iВОЛГИ» ОСВАИВАЮТ ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ

Каждый год инициативная молодежь собирается на форуме Приволжского федерального округа «iВолга» и представляет свои социально значимые проекты. Авторов лучших работ награждают, а на реализацию наиболее интересных молодежных проектов выделяют гранты. Но одно дело представить проект на суд жюри и совсем другое – воплотить его в жизнь. О том, как грантополучатели реализуют свои смелые идеи и с какими проблемами сталкиваются, шла речь на встрече заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Паньшина с победителями прошлогодней «iВолги» из Чувашии в зале заседаний Дома правительства республики.
Напомним, в прошлом году от нашего региона в работе молодежного форума приняли участие 89 человек. Грантов в 200 тысяч рублей были удостоены две участницы из Чувашии.

КСТАТИ
Началась подготовка к участию в пятом Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», который проходит под патронатом полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В этом году квота на делегацию Чувашии составила 90 человек. Между тем на сайте форума уже зарегистрировалось 107 представителей нашей республики. Регистрация завершится 18 мая 2017 года.

Проект врача-ординатора Ирины Лось направлен на снижение заболеваемости кариесом у дошкольников. Свою работу девушка реализовывала на базе чебоксарского детского сада № 110. На грантовые средства были приобретены необходимые принадлежности для гигиены полости рта у детей. Дошколята и их родители посетили более 10 обучающих занятий. «Обследования показали, что зубки испытуемых малышей стали здоровее, а главное – дети перестали бояться стоматологов, научились правильно чистить зубы и теперь учат этому своих родителей», – довольна результатом Ирина Лось. На достигнутом молодой специалист останавливаться не собирается: своим опытом работы планирует поделиться с другими детсадами города.
Если проект Ирины ориентирован больше на поддержание здоровья подрастающего поколения, то идея специалиста по социокультурной реабилитации республиканской организации Всероссийского общества слепых Олеси Гавриленко нацелена на создание безбарьерной среды для незрячих людей. В планах Олеси – собрать на большой форум, посвященный истории и культуре народов Поволжья, молодых творческих людей, в том числе с проблемами по зрению.
«К сожалению, мы, незрячие люди, сегодня остаемся в стороне от культурной жизни общества, – рассказала Олеся Гавриленко. – Конечно, нам не запрещают приходить на мероприятия, но никто не учитывает, что слепым людям нужно, прежде всего, услышать информацию или потрогать руками, скажем, какой-то экспонат или творческую поделку. На той же «iВолге», когда мы представляли свой проект, нам раздали всевозможные буклеты, но организаторы и не подумали, как мы будем это читать».
Проект Олеси и ее сподвижников из общества слепых воплотится буквально на днях. Межрегиональный форум, который соберет участников из Чувашии, Ульяновской области, Марий Эл и Татарстана, состоится 29 и 30 марта на базе чебоксарского Дома культуры «Южный». Здесь будут и презентации народов Поволжья, и выступления фольклорных коллективов, и мастер-классы по изготовлению народных поделок с использованием природных материалов.
«Замечательно, что ваши проекты уже работают и есть неплохие результаты, – отметил инициативность грантополучательниц Игорь Паньшин. – Главное теперь, чтобы эти проекты получили долгую жизнь, стали не только неким стартом для вашей успешной самореализации в дальнейшем, но и значимой темой для республики, для федерального округа в целом. Проект должен жить, реализовываться и после того, как будет отработан грант».
В этом плане большого успеха удалось достичь, например, руководителю молодежного движения «Я гражданин», члену Общественной палаты республики, участнику «iВолги-2014» Роману Васильеву. В его проекте «Гражданин», нацеленном на изучение Конституции России в форме интерактивной игры по станциям, уже поучаствовало более 12500 человек из 38 регионов страны. Проект и сейчас поддерживают вузы, ссузы, студенческие объединения. Автор игры уверен: чтобы идея стала успешной, она должна быть востребована обществом. Поэтому в Чувашии ежегодно проводится проектная школа, помогающая молодым людям создавать качественные проекты, которые принесут новые победы на грантовых конкурсах.
Присутствовавшие на встрече заместителя полпреда ПФО с инициативной молодежью заместитель Председателя Кабмина Чувашии – руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев и министр образования республики Юрий Исаев заверили, что и республика будет стараться во всем помогать молодым новаторам.

В рамках своего визита в Чувашию Игорь Паньшин посетил Республиканскую кадетскую школу имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Учащиеся продемонстрировали высокому гостю строевую подготовку, показали навыки в разборке-сборке автомата, вязании морских узлов. Ну а после экскурсии Игорь Владимирович за «круглым столом» пообщался со старшеклассниками в неформальной обстановке.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

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Метки: Главное, , .

28.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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